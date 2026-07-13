Türkiye'nin önde gelen mobilite teknolojileri şirketlerinden ve MİA Teknoloji A.Ş.'nin yüzde 100 iştiraki olan Tripy Mobility, sürücüsüz ulaşım alanında yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Otomotiv sektörünün değil, yapay zekâ devriminin bir ürünü olarak değerlendirilen Robotaxi teknolojisi, Tripy'nin liderliğinde Türkiye ve uluslararası pazarlarda sürücüsüz taksi operasyonlarına hazırlanıyor.

L4 seviyesinde tam otonom sürüş kabiliyetine sahip Robotaxiler, insan müdahalesi olmadan hizmet verebiliyor. Her bir araçta yaklaşık 80 milyon satır kod çalışırken, sistemler gelişmiş çoklu sensör füzyonu (multi-fusion) algoritmalarıyla çevresini milisaniyeler içinde analiz ederek karar veriyor. Yapay zekâ destekli bu teknoloji, ulaşım ekosisteminde yeni bir dönüşümün öncüsü olarak değerlendiriliyor.

Uluslararası iş birlikleri ile geliştirildi

Tripy'nin, Çinli otonom sürüş teknolojisi şirketi Calmcar ile yürüttüğü proje kapsamında, SAIC stratejik ortaklığıyla geliştirilen MIFA 7 elektrikli aracı Robotaxi operasyonları için modifiye edildi. Proje boyunca 3,8 milyon saatin üzerinde mühendislik çalışması gerçekleştirildi. Çin'deki testlerini başarıyla tamamlayan Robotaxiler, şimdi Türkiye’deki yol testlerine hazırlanıyor.

Tripy Robotaxi filosu, yurt dışında 100 bin saatin üzerinde yol testini başarıyla tamamlayarak önemli bir operasyonel deneyim kazandı. Türkiye'deki operasyon hazırlıklarının yanı sıra Londra'da Robotaxi işletmeciliği için resmi başvurusunu da gerçekleştirdi.

“Mobilitenin geleceğini yapay zekâ şekillendirecek”

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tripy Mobility CEO'su Dr. Ali Onuralp Ünal, şunları söyledi:

“Mobilitenin geleceği; elektrikli araçlardan sonra otonom sürüşle şekillenecek. Geleneksel otomotiv sektörünün sınırlarını aşarak tamamen yapay zekâ sektörünün bir ürünü haline gelen robotaxi teknolojisi, ulaşımı daha güvenli, daha erişilebilir ve daha verimli kılarken, yapay zekâ ekonomisinin de en büyük dönüşüm alanlarından birini oluşturuyor. MİA Teknoloji çatısı altında geliştirdiğimiz mobilite ekosistemiyle Türkiye’nin otonom mobilite alanında küresel ölçekte rekabet eden ülkeler arasında yer almasını hedefliyoruz. Türkiye’de başlayacak yol testleri, bu vizyon doğrultusunda attığımız en önemli adımlardan biri olacak.”