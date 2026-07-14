Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve vergi düzenlemeleri akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları

14 Temmuz 2026 itibarıyla büyükşehirlerde geçerli olan güncel pompa fiyatları şu şekilde:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 62,98 TL/litre

Motorin: 69,96 TL/litre

LPG: 31,19 TL/litre

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 62,82 TL/litre

Motorin: 69,80 TL/litre

LPG: 30,59 TL/litre

Ankara

Benzin: 63,93 TL/litre

Motorin: 71,07 TL/litre

LPG: 31,19 TL/litre

İzmir

Benzin: 64,22 TL/litre

Motorin: 71,34 TL/litre

LPG: 30,99 TL/litre

Fiyatlar neden değişiyor?

Akaryakıt fiyatları; uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı, dolar/TL kurundaki değişim, rafineri çıkış fiyatları ile Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve diğer maliyet kalemlerine bağlı olarak belirleniyor. Bu nedenle pompa fiyatları şehirler arasında küçük farklılıklar gösterebildiği gibi, piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak kısa süre içinde de değişebiliyor.

Uzmanlar, küresel enerji piyasalarındaki belirsizliklerin ve döviz kurundaki hareketliliğin devam etmesi halinde önümüzdeki günlerde akaryakıt fiyatlarında yeni güncellemelerin gündeme gelebileceğine dikkat çekiyor.