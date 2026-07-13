Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve vergi düzenlemeleri akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Araç sahipleri ise her gün olduğu gibi "Benzine zam var mı?", "Motorin kaç TL oldu?" ve "LPG fiyatları ne kadar?" sorularının yanıtını araştırıyor.

13 Temmuz 2026 Pazartesi itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarında yeni bir zam ya da indirim uygulanmadı. Akaryakıt fiyatları mevcut seviyelerini korurken, sürücüler güncel pompa fiyatlarını yakından takip etmeyi sürdürüyor.

İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin: 62,90 TL/litre

Motorin: 69,88 TL/litre

LPG: 31,19 TL/litre

İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin: 62,75 TL/litre

Motorin: 69,73 TL/litre

LPG: 30,59 TL/litre

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin: 63,86 TL/litre

Motorin: 70,99 TL/litre

LPG: 31,19 TL/litre

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin: 64,14 TL/litre

Motorin: 71,26 TL/litre

LPG: 30,99 TL/litre

Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları; uluslararası piyasalarda oluşan Brent petrol fiyatları, döviz kuru, Akdeniz ürün fiyatları ile Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve diğer mali yükümlülükler dikkate alınarak hesaplanıyor. Bu nedenle küresel enerji piyasalarındaki gelişmeler ve kur hareketleri, pompa fiyatlarına kısa sürede yansıyabiliyor.

Uzmanlar, petrol fiyatları ve döviz kurundaki oynaklığın sürmesi nedeniyle önümüzdeki günlerde akaryakıt fiyatlarında yeni güncellemelerin gündeme gelebileceğine dikkat çekiyor. Sürücülerin olası zam ve indirimlere karşı fiyat değişikliklerini yakından takip etmesi öneriliyor.