Brent Petroldeki Yükseliş Zamları Tetikledi

ABD ile İran arasında yeniden yükselen jeopolitik gerilim, uluslararası petrol piyasalarında fiyatları yukarı taşıdı. Bir süre önce 70 dolar seviyelerine kadar gerileyen Brent petrol, son günlerde yeniden yükselişe geçerek 84-86 dolar bandında işlem görüyor.

Petrol fiyatlarındaki bu artış, Türkiye'de döviz kurunun da etkisiyle pompa fiyatlarına zam olarak yansımaya devam ediyor.

17 Temmuz'da Benzin ve Motorine Yeni Zam Bekleniyor

Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre, 17 Temmuz Cuma gününden itibaren uygulanması beklenen fiyat artışları şöyle:

Motorin: Yaklaşık 3,90 TL zam

Yaklaşık zam Benzin: Yaklaşık 1 TL zam

Zamların, dağıtım şirketlerinin nihai hesaplamalarının ardından pompaya yansıması bekleniyor.

Son Günlerde Akaryakıta Peş Peşe Zam Geldi

Temmuz ayı içerisinde akaryakıt fiyatlarında art arda fiyat güncellemeleri yapıldı.

Motorinde;

7 Temmuz: 1,31 TL

1,31 TL 8 Temmuz: 0,76 TL

0,76 TL 10 Temmuz: 3,08 TL zam uygulanmıştı.

Benzinde ise 15 Temmuz itibarıyla litre fiyatına 1,60 TL artış yansıtıldı.

Motorin Bazı İllerde 77 Liraya Yaklaşacak

Beklenen son zamla birlikte özellikle ulaşım maliyetlerinin yüksek olduğu illerde motorin fiyatlarının rekor seviyelere çıkması bekleniyor.

Türkiye'de akaryakıtın en pahalı satıldığı illerden biri olan Hakkari'de motorin litre fiyatının 77 liraya yaklaşacağı, benzin fiyatlarının ise şehir bazında 66-68 lira aralığında değişeceği öngörülüyor.

15 Temmuz 2026 Güncel Akaryakıt Fiyatları

Şehir Benzin (TL/Lt) Motorin (TL/Lt) Otogaz (TL/Lt) İstanbul (Avrupa) 64,51 69,96 31,19 İstanbul (Anadolu) 64,35 69,80 30,59 Ankara 65,46 71,07 31,29 İzmir 65,75 71,34 31,19

Akaryakıt Fiyatları Nasıl Belirleniyor?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları belirlenirken gümrüksüz rafineri fiyatına Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve EPDK payı ekleniyor. Ardından Katma Değer Vergisi (KDV) ilavesiyle pompa satış fiyatı oluşuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatının hesaplanmasında ise Akdeniz piyasasında açıklanan günlük CIF ürün fiyatları ile dolar kuru esas alınıyor. Uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişimler, rafineri çıkış fiyatlarını doğrudan etkileyerek pompa fiyatlarına yansıyor.