Yapılan anlaşma kapsamında, Oncharge bünyesinde bulunan 700'den fazla şarj soketi Trugo'nun roaming ağına entegre edildi. Böylece Trugo mobil uygulaması üzerinden erişilebilen toplam şarj soketi sayısı 7 bine ulaştı. Elektrikli araç kullanıcıları, farklı uygulamalar arasında geçiş yapmak zorunda kalmadan tek bir platform üzerinden Türkiye genelindeki geniş şarj ağına erişebilecek.

Tek üyelikle daha geniş şarj ağı

İş birliği sayesinde sürücüler, Trugo ve Oncharge'ın ortak kullanım kapsamındaki istasyonlarını her iki markanın mobil uygulaması üzerinden görüntüleyebilecek. Kullanıcılar tek üyelikle ödeme yapabilecek, seçili istasyonlarda araçlarını kolayca şarj edebilecek.

Yeni roaming modeliyle birlikte kullanıcılar; istasyonların doluluk oranı, şarj hızı ve soket tipleri gibi bilgilere de tek ekran üzerinden ulaşabilecek. Böylece hem zaman yönetiminin kolaylaşması hem de şarj noktalarında yaşanabilecek yoğunluğun azaltılması hedefleniyor.

Roaming sistemi kullanıcı deneyimini kolaylaştıracak

Elektrikli araç kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte sürücülerin farklı şarj operatörleri için ayrı ayrı uygulama indirip üyelik oluşturma zorunluluğu önemli sorunlardan biri olarak öne çıkıyordu.

Trugo ile Oncharge arasında hayata geçirilen roaming sistemi, bu ihtiyacı ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Oncharge şarj ağındaki cihazların Trugo uygulamasına entegre edilmesiyle kullanıcılar Türkiye genelinde daha geniş ve kesintisiz bir kapsama alanından faydalanabilecek.

Ortak açıklama: "Şarj deneyimini daha erişilebilir hale getiriyoruz"

İş birliğinin ardından Trugo ve Oncharge tarafından yapılan ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Elektrikli araç kullanıcılarının şarj deneyimini daha da geliştirecek önemli bir adım attık. Bu iş birliğiyle Trugo mobil uygulaması üzerinden erişilebilen toplam soket sayısı 7.000'e ulaşırken, Oncharge'a ait 700'den fazla soket ortak kullanım kapsamına dahil oldu. Böylece kullanıcılar, tek üyelikle diledikleri mobil uygulama üzerinden seçili istasyonlarda şarj hizmetinden yararlanabilecek. Elektrikli araç ekosisteminin gelişimine katkı sağlayacak bu iş birliğinin, kullanıcı deneyimini güçlendirirken sürdürülebilir ulaşımın yaygınlaşmasına da katkı sunacağına inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde farklı iş birlikleriyle şarj ağımızı genişletmeyi ve kullanıcılarımıza daha fazla noktada hizmet sunmayı sürdüreceğiz."

Elektrikli araç altyapısında yeni dönem

Türkiye'de elektrikli araç şarj altyapısının hızla büyümesi, otomotiv sektöründeki elektrifikasyon dönüşümünün en önemli göstergeleri arasında yer alıyor. Trugo'nun daha önce gerçekleştirdiği roaming iş birliklerine Oncharge'ın da eklenmesiyle birlikte kullanıcıların daha geniş bir şarj ağına erişmesi sağlanırken, sektördeki iş birliklerinin artmasıyla altyapının daha da güçlenmesi bekleniyor.

Uzmanlar, benzer roaming anlaşmalarının yaygınlaşmasının elektrikli araç kullanıcılarının menzil kaygısını azaltacağını ve Türkiye'nin şarj altyapısında Avrupa standartlarına yaklaşmasına katkı sağlayacağını değerlendiriyor.