Soruşturma çerçevesinde aralarında milli voleybolcu Derya Çayırgan’ın da bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturmanın önceki aşamasında, oyuncu Oktay Kaynarca ile şarkıcı Emel Müftüoğlu’nun da aralarında yer aldığı toplam 6 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, ifadelerinin ardından Adli Tıp Kurumu’nda uyuşturucu testi kapsamında kan ve kıl örneği vermiş, Kaynarca ve Müftüoğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Aynı dosya kapsamında gözaltına alınan Ali Sert ile sosyal medya fenomeni Rabia Karataş ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmanın yeni dalgasında, farklı meslek gruplarından isimlerin de yer aldığı 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, soruşturmanın genişleyerek devam ettiği belirtildi.