Yıllık bazda en güçlü artış bilgi ve iletişim hizmetlerinde yaşandı. Bu alandaki üretim yüzde 8,7 yükseldi. Konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 7,2, idari ve destek hizmetleri yüzde 5,1 artarken, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 3, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde ise yüzde 1,6’lık artış kaydedildi. Mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler de yıllık bazda yüzde 1,7 oranında büyüdü.

Hizmet üretim endeksi aylık bazda ise sınırlı artış gösterdi. Kasım ayında endeks, bir önceki aya göre yüzde 0,2 yükseldi. Aylık bazda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,9, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 1,5, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 0,1 artış kaydetti.

Buna karşılık, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,2, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 1,5, gayrimenkul hizmetleri ise yüzde 3,7 oranında azaldı.

Açıklanan veriler, hizmet sektöründe yıllık büyümenin sürdüğünü ancak aylık bazda sektörler arasında dalgalı bir seyrin devam ettiğini gösterdi.