Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Derya Çayırgan, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan şüpheli, daha sonra nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarıldı.

Çayırgan ifadesinde, "Ekrem İmamoğlu ile 2020 ya da 2021 yılında (pandemi zamanında) Taksim'de yürürken karşılaştım. Kendisine 'Merhaba başkanım, nasılsınız' şeklinde soru sordum. Milli voleybolcu olduğumu, Galatasaray'da oynadığımı söyledim. Kalabalıkta sohbet ettik, kendisini makamında ziyaret etmek istediğimi söyledim. Yanındaki isimlerden birisi telefon numarası verdi. 'Gelmek istediğiniz zaman buradan arayın' dedi. 2022-2023 yıllarında ziyaret etmek için aradım. Bana verilen randevu tarihinde Florya'da bulunan İPA tesisinde kendisini ziyaret ettim. 2023 yılında Bahçelievler'de evim yıkıldı. O dönem Bahçelievler ilçe başkanı olan ve aynı zamanda arkadaşım olan Özgür Çelik'ten mağduriyetimizden kaynaklı yardım istedik. Benim ailemi ve binada yaşayan komşuları otele gönderdi. Bir süre sonra ailemi İBB tesislerine yerleştirdiler. Ben Ankara'da PTT'de oynadığım için bir süre sonra İstanbul'a geri döndüm. Ben de ailemle birlikte 3,5 ay burada kaldım. Burada kaldığım süre içerisinde sürekli ev aradım. Bu süre içerisinde Ekrem İmamoğlu'nun şahsi telefon numarasını bularak kendisini aradım. Kendisi başta telefonu açmadı, sonra bana dönüş yaptı. Kendisine teşekkür ettim" dedi.