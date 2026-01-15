Sarı-lacivertli kulüp tarafından yapılan açıklamada, Mert Hakan Yandaş’ın SEGBİS üzerinden ifade verdiği sırada yaşanan ve adli makamlarca soruşturma konusu olan olayın Türk sporu açısından son derece vahim olduğu vurgulandı. Açıklamada, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Timur Kuban’ın, yargı mercileri nezdinde yürütülen bir süreç sırasında hukuken yasak olmasına rağmen futbolcunun görüntüsünü cep telefonu ile kaydettiği ifade edildi.

Söz konusu eylemin etik dışı olmanın ötesinde açık bir hukuka aykırılık taşıdığı belirtilirken, durumun fark edilmesinin hemen ardından ilgili kişinin cep telefonuna yargı mercilerince müsadere edilmek suretiyle el konulduğu, hakkında tutanak tutulduğu ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, bu davranışın hem yargı süreçlerinin ciddiyetine hem de sporun temel değerlerine gölge düşürdüğü belirtilerek, bir spor kulübü yöneticisinin yargı sürecine konu olan bir durumda bu şekilde hareket etmesinin kabul edilemez olduğu ifade edildi. “Rakiplik” kavramı arkasına sığınılarak böyle bir tutumun meşrulaştırılamayacağına dikkat çekildi.

Fenerbahçe Spor Kulübü açıklamasında, “Hukuk, tribün refleksleriyle ya da camia aidiyetleriyle ihlal edilemez. Kulübümüz, futbolcumuz Mert Hakan Yandaş’ın tüm hukuki haklarının sonuna kadar takipçisi olacak, bu olayın üzerinin örtülmesine ya da sıradanlaştırılmasına asla izin vermeyecektir” ifadelerine yer verdi.