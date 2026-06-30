Sözcü’ye konuşan Hacıosmanoğlu, hem futbolculara vaat edilen villalar hem de prim dağıtımıyla ilgili iddialara yanıt verirken, teknik direktör Vincenzo Montella ve Fatih Terim hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Hacıosmanoğlu, kamuoyunda tartışma yaratan villa projesine ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını savunarak, “Orası SİT alanı değil, tüm izinler alındı ve inşaat başlayacak. Söz verdiğim gibi futbolculara o villaları vereceğim” ifadelerini kullandı.

Prim dağıtımıyla ilgili eleştirilere de yanıt veren TFF Başkanı, FIFA’dan gelen 14 milyon dolarlık ödüle ek olarak 2 milyon dolar daha eklendiğini belirtti. Bu tutarın kadroya çağrılan futbolcular arasında eşit şekilde paylaştırıldığını söyleyen Hacıosmanoğlu, “Futbolcular kendi aralarında kaptanları aracılığıyla primleri dağıttı” dedi.

Fatih Terim ile yaşanan polemiğe de değinen Hacıosmanoğlu, sert ifadeler kullanarak, “Özel yayın yapması doğru değildi. Hesap sorma işi de yanlış. Karşılaştığımda yüzüne söyleyeceğim” şeklinde konuştu.

A Milli Takım’ın performansına da değinen TFF Başkanı, hayal kırıklığı yaşadığını ancak teknik direktör Montella’ya desteğini sürdürdüğünü vurguladı: “Bu gruptan çıkınca en az iki tur daha geçeceğimize inanıyordum. Montella görevine devam edecek.”