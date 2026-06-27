Boston Stadyumu'nda oynanan mücadelede Fransız ekibi, aldığı galibiyetle 9 puana ulaşarak grubunu namağlup lider bitirdi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Fransa, 7. dakikada Ousmane Dembele'nin golüyle öne geçti. Yıldız futbolcu 20. ve 32. dakikalarda da fileleri havalandırarak hat-trick yaparken, Norveç'in tek golü 21. dakikada Thelo Aasgaard'dan geldi. Maçın uzatma dakikalarında sahneye çıkan Desire Doue ise skoru 4-1'e taşıdı.

Didier Deschamps yönetimindeki Fransa, üç maçta üç galibiyet alarak son 16 turuna grup lideri olarak yükselirken, Norveç 6 puanla ikinci sırada yer alarak üst tura çıkmayı başardı.

Grubun diğer karşılaşmasında ise Senegal, Irak'ı 5-0 mağlup etti. Turnuvadaki ilk galibiyetini alan Senegal, grubu üçüncü sırada tamamlarken Irak puansız son sırada kaldı.