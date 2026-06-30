Küresel piyasalarda gümüşün ons fiyatı 57 dolara kadar gerileyerek yaklaşık son yedi ayın en düşük seviyesini gördü.

Ortadoğu'da devam eden jeopolitik belirsizlikler ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faiz artırımlarını sürdüreceği beklentisi, yatırımcıların risk algısını yeniden şekillendirirken gümüş fiyatları üzerinde de güçlü satış baskısı oluşturdu.

Haziran ayında yüzde 23'ün üzerinde değer kaybeden gümüş, çeyrek dönem genelinde de benzer oranda gerileyerek son dönemin en sert düşüşlerinden birini yaşadı. Böylece altının ardından gümüşte de yatırımcıların yüzü gülmedi.

Gözler Fed'in faiz kararlarında

Piyasalarda Fed'in yıl sonuna kadar üç faiz artırımına gideceği beklentisi ağırlığını koruyor. İlk faiz artırımının eylül ayında gerçekleşeceği yönündeki fiyatlamalar güç kazanırken, yatırımcılar para politikasına ilişkin yeni sinyaller almak için açıklanacak ABD istihdam verilerine odaklandı.

Yüksek faiz beklentileri, faiz getirisi olmayan değerli metallere yönelik talebi azaltırken, gümüş fiyatlarında da aşağı yönlü baskıyı artırıyor.

Jeopolitik gelişmeler yakından izleniyor

Öte yandan ABD ile İran arasında Katar'ın başkenti Doha'da yeniden başlaması beklenen barış görüşmeleri de piyasaların gündeminde yer alıyor. Ancak kalıcı bir ateşkes ihtimaline ilişkin belirsizlik sürerken, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğine yönelik açıklamalar da küresel piyasalarda temkinli görünümün devam etmesine neden oluyor.

Uzmanlar, önümüzdeki günlerde açıklanacak makroekonomik veriler ile jeopolitik gelişmelerin hem altın hem de gümüş fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini değerlendiriyor.