ABD'nin Boston kentindeki Boston Stadyumu'nda oynanan mücadelede Paraguay, ilk yarıda bulduğu golle avantajı yakaladı. Güney Amerika temsilcisi, 42. dakikada Julio Enciso'nun fileleri havalandırmasıyla soyunma odasına 1-0 önde gitti.

İkinci yarıya baskılı başlayan Almanya, aradığı golü 54. dakikada Kai Havertz'in kafa vuruşuyla buldu. Beraberliğin ardından Alman ekibi topa daha fazla sahip olurken, Paraguay ise hızlı hücumlarla tehlike yaratmaya çalıştı.

Karşılaşmanın normal süresi 1-1 tamamlanırken, uzatma dakikalarında Almanya büyük bir fırsat yakaladı. Jonathan Tah'ın attığı gol, VAR incelemesinin ardından faul gerekçesiyle iptal edilince mücadelede denge bozulmadı.

Penaltılarda kazanan Paraguay oldu

120 dakikanın ardından seri penaltı atışlarına giden mücadelede hata yapmayan Paraguay, rakibine 4-3 üstünlük kurarak Dünya Kupası'nda son 16 biletini aldı. Almanya ise turnuvaya beklenmedik bir şekilde veda etti.

Paraguay, son 16 turunda Fransa ile İsveç arasında oynanacak karşılaşmanın galibiyle çeyrek finale yükselme mücadelesi verecek. Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Almanya'nın erken elenişi ise 2026 Dünya Kupası'nın en dikkat çeken sonuçlarından biri olarak kayıtlara geçti.