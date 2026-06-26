Futbol tarihinin en büyük rekabetlerinden biri olarak gösterilen Cristiano Ronaldo-Lionel Messi kıyaslaması, yıllar geçmesine rağmen gündemden düşmüyor. İki yıldız da neredeyse katıldıkları her basın toplantısında birbirleriyle ilgili sorularla karşı karşıya kalıyor.

Bu kez sahne 2026 FIFA Dünya Kupası oldu.

Portekiz'in Özbekistan'ı 5-0 mağlup ettiği karşılaşmada iki gol atan ve Dünya Kupası tarihinde altı farklı turnuvada gol atan ilk futbolcu unvanını elde eden Cristiano Ronaldo, maç sonrası basın toplantısında Lionel Messi hakkında yöneltilen soruya tepki gösterdi. Gazeteci sorusuna başlarken Messi'nin adını anınca Ronaldo konuşmayı yarıda keserek başka bir gazeteciye söz verdi ve soruyu yanıtsız bıraktı.

Bu anlar kısa sürede sosyal medyada milyonlarca kez izlenirken, birçok kullanıcı Ronaldo'nun sürekli Messi ile kıyaslanmaktan rahatsız olduğu yorumunu yaptı. Özellikle son günlerde Messi'nin Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu olmasının ardından iki efsane arasındaki karşılaştırmalar yeniden hız kazanmıştı.

Öte yandan Ronaldo, aynı basın toplantısında olası bir Arjantin-Portekiz eşleşmesine ilişkin kısa bir değerlendirme yaparak böyle bir karşılaşmanın "harika olacağını" ifade etti. Ancak bireysel olarak Messi hakkında konuşmayı tercih etmedi.

Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi arasındaki rekabet yaklaşık 20 yıldır futbol gündeminin en önemli başlıklarından biri olmayı sürdürüyor. Ronaldo daha önce birçok kez bu rekabetin medya tarafından büyütüldüğünü ve iki oyuncu arasında karşılıklı saygı bulunduğunu dile getirmişti. Buna rağmen iki yıldız, kariyerlerinin son dönemlerinde bile birbirleriyle ilgili soruların odağında kalmaya devam ediyor.