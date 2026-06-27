Sarı-lacivertli formayı yeniden giymekten büyük mutluluk duyduğunu belirten Kosovalı golcü, Avrupa'da edindiği tecrübelerle takıma daha fazla katkı sağlayacağına inandığını ifade etti.

Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe'de, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Vedat Muriqi, yeniden sarı-lacivertli formayı giymenin kendisi için büyük bir gurur olduğunu dile getirdi.

Kulübe döndüğü ilk andan itibaren kendisini hiç ayrılmamış gibi hissettiğini söyleyen Muriqi, Fenerbahçe'nin büyüklüğünü Avrupa'da geçirdiği yıllarda daha iyi anladığını belirterek, "Burada olmak benim için büyük bir mutluluk. Avrupa'da önemli deneyimler kazandım ancak Fenerbahçe'nin yeri benim için her zaman farklıydı" dedi.

"Daha tecrübeli ve daha istekliyim"

Transfer sürecinin oldukça hızlı ilerlediğini aktaran 32 yaşındaki futbolcu, teknik heyetin kendisine duyduğu güvenin kararında etkili olduğunu ifade etti. Artık 25 yaşındaki Vedat olmadığını vurgulayan deneyimli golcü, Avrupa'da edindiği tecrübeler sayesinde daha olgun bir futbolcu olarak döndüğünü söyledi.

İtalya'da Lazio, İspanya'da ise Mallorca formalarıyla önemli deneyimler yaşadığını belirten Muriqi, farklı futbol kültürlerinin kendisini geliştirdiğini ancak aklının bir köşesinde her zaman Fenerbahçe'ye dönme isteğinin bulunduğunu kaydetti.

İsmail Kartal'a övgü

Teknik Direktör İsmail Kartal hakkında da değerlendirmelerde bulunan Muriqi, deneyimli çalıştırıcının kulübün sembol isimlerinden biri olduğunu belirtti. Kartal'ın görev aldığı her dönemde takıma istikrar kazandırdığını ifade eden golcü futbolcu, yoğun tempoda geçen antrenmanların sezon öncesi hazırlık açısından önemli olduğunu söyledi.

"Fenerbahçe için ne gerekiyorsa yapacağım"

Sezon hedeflerine ilişkin konuşan Vedat Muriqi, bireysel istatistiklerden çok takım başarısını ön planda tuttuğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Elbette gol atmak isterim ancak benim için en önemli konu takıma katkı sağlamak. Gol, asist, mücadele ya da saha dışındaki liderlik... Nerede ihtiyaç varsa orada olmak istiyorum. Ana hedefimiz şampiyonluk. Bu başarıya herkesin katkısıyla ulaşacağımıza inanıyorum. Fenerbahçe için elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım."

Taraftara teşekkür

Transfer sürecinde taraftarlardan yoğun destek gördüğünü belirten Muriqi, Fenerbahçe taraftarının her zaman takımın yanında olduğunu söyledi. Kadıköy atmosferini çok özlediğini dile getiren deneyimli forvet, yeni sezonda taraftarlarla birlikte şampiyonluk sevinci yaşamayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.