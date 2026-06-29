Yeni koleksiyonda iç saha forması ağırlıklı olarak beyaz renkte hazırlanırken, deplasman forması siyah-beyaz çubuklu tasarımıyla dikkat çekti. Alternatif forma ise tamamen siyah renk tercih edilerek tasarlandı. Lansmanda sergilenen formalar, organizasyona katılan taraftarlar ve davetlilerden olumlu yorumlar aldı.

Etkinlikte konuşan Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, formaların kulübün tarihini ve kimliğini yansıttığını belirtti. Siyah formanın asaleti, beyaz formanın kulübün temiz geçmişi ve geleceğini, çubuklu formanın ise siyah ile beyazın birlikteliğini simgelediğini ifade eden Adalı, taraftarların yeni tasarımlara yoğun ilgi göstereceğine inandığını söyledi.

Yeni sezonda tribünlerde ve günlük yaşamda Beşiktaşlıları yeni formalarla görmek istediğini dile getiren Adalı, formaların kulübe başarı getirmesi temennisinde bulundu.

Tüpraş Stadyumu'ndaki lansmana Beşiktaş Futbol A Takımı oyuncuları da katılarak yeni sezon formalarıyla objektiflerin karşısına geçti. Siyah-beyazlı ekip, yeni sezon öncesinde tanıttığı formalarla hem geleneksel çizgilerini korumayı hem de modern tasarım anlayışını taraftarıyla buluşturmayı hedefliyor.