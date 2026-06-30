Yunanistan'ın Volos kentinde 20 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilen Büyükler Balkan Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden olimpik sporcu Sümeyye Erol, önemli bir başarıya imza attı. Kadınlar 3000 metre engelli yarışında piste çıkan başarılı milli atlet, güçlü rakipleri arasında yarışı ikinci sırada tamamlayarak Balkan ikincisi oldu ve gümüş madalya kazandı.



Elde ettiği derecesiyle hem Kayseri'nin hem de Türkiye'nin gururu olan Sümeyye Erol'un başarısında emeği bulunan antrenörleri Süleyman Altınoluk ve Zehra Polat Şarvan da takdir topladı.