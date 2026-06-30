Açıklanan verilere göre istihdam tarafında artış dikkat çekti. İstihdam edilen kişi sayısı 285 bin kişi artarak 32 milyon 463 bine yükselirken, istihdam oranı 0,4 puanlık artışla %48,5 oldu. İşgücüne katılım da yükseliş göstererek 293 bin kişi artışla 35 milyon 345 bin kişiye çıktı.

Kadınlarda işsizlik erkeklere kıyasla yüksek seyrini sürdürdü. Erkeklerde işsizlik oranı %7,0 olurken kadınlarda bu oran %10,5 olarak hesaplandı.

Genç işsizlikte ise artış dikkat çekti. 15-24 yaş grubunda işsizlik oranı 0,4 puanlık yükselişle %14,8’e çıktı. Genç kadınlarda işsizlik %21,8 seviyesinde kalırken, genç erkeklerde %11,2 olarak tahmin edildi.

Çalışma süreleri de hafif yükseldi. Haftalık ortalama fiili çalışma süresi 0,2 saatlik artışla 42,4 saate çıktı. Öte yandan atıl işgücü oranı 0,9 puan artarak %31,0 seviyesine yükseldi.