Özgü Çelik çevirisiyle Türkçe’ye kazandırılan bu eser, yemek pişirmeyi yalnızca tariflerden ibaret olmaktan çıkararak, evrensel bir anlayışa dönüştürüyor.

Samin Nosrat, mutfağın temelini oluşturan dört elementi—tuz, yağ, asit ve ısı—merkeze alarak, her yerde ve her koşulda lezzetli yemek yapabilmenin kapılarını aralıyor. Tarif ezberlemek yerine “neden”i anlamayı öğreten bu yaklaşım, okuru bir aşçıdan çok bir düşünür gibi mutfağa bakmaya davet ediyor.

Wendy MacNaughton’ın özgün çizimleriyle zenginleşen kitap, yalnızca teknik bilgi sunmakla kalmıyor; yemek yapmanın duygusal ve sezgisel yönünü de ortaya koyuyor. Keşif, deneme, hata yapma ve yeniden deneme… Tüm bu süreçler, Nosrat’ın anlatımında bir öğrenme yolculuğuna dönüşüyor.

Lezzetin dili: denge, sezgi ve anlayış

“İyi yemek pişirmek, tarif bilmek değil; dengeyi anlamaktır” fikri etrafında şekillenen bu eser, dünya çapında saygın şeflerin de övgüsünü kazanmış durumda. Yotam Ottolenghi, April Bloomfield ve Alice Waters gibi isimler tarafından “mutfağı dönüştüren bir rehber” olarak tanımlanan kitap, hem profesyonel şeflere hem de evde yemek yapan herkese hitap ediyor.

Bir yemeği iyi yapan şey, karmaşık teknikler değil; doğru anda doğru unsuru kullanabilmektir. Tuz, Yağ, Asit, Isı, okuru ölçülerin ötesine geçirerek, yemek yapmanın özünü anlamaya çağırıyor. Her sayfa, mutfağa dair yeni bir farkındalık, her bölüm ise daha özgür bir pişirme yaklaşımı sunuyor.