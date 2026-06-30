Uzmanlar, özellikle kronik rahatsızlığı bulunanlar, yaşlılar ve çocuklar için kritik uyarılarda bulunarak “zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması” gerektiğini vurguladı.

Hissedilen sıcaklık 50 dereceye yaklaşabilir

Meteoroloji uzmanları, özellikle güney ve iç bölgelerde hissedilen sıcaklıkların çok daha yüksek olabileceğine dikkat çekiyor. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da termometrelerin 40–45 dereceyi göstermesi beklenirken, asfalt ve kapalı alan etkisiyle hissedilen sıcaklığın 50–60 dereceye kadar çıkabileceği ifade ediliyor.

Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, sıcak hava etkisine ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Gölgede 40 derecenin üzeri, araç içinde ve asfalt yüzeylerde ise çok daha yüksek değerler görülebilir” dedi.

Uzmanlardan kritik uyarı: Sıvı kaybına dikkat

Sağlık uzmanları, sıcak havaların özellikle kalp ve tansiyon hastaları için ciddi risk oluşturduğunu belirtiyor. Kardiyoloji uzmanları, artan sıvı kaybının kalp üzerindeki yükü artırabileceğini ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini ifade ediyor.

Vatandaşlara şu uyarılar yapılıyor:

Günün en sıcak saatlerinde (11.00–16.00) dışarı çıkılmamalı

Bol sıvı ve mineral tüketilmeli

Ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılmalı

Serin ve gölgeli alanlar tercih edilmeli

Orman yangını riski artıyor

Sıcak hava dalgasıyla birlikte orman yangını riski de yükseldi. Özellikle Çanakkale, Edirne ve kıyı Ege’de yüksek risk uyarısı yapılırken, vatandaşların daha dikkatli olması istendi.

Büyük şehirlerde sıcaklıklar

İstanbul: 32–34°C (hissedilen daha yüksek)

Ankara: 33°C

İzmir: 36°C

Bursa: 36°C

Antalya: 37°C

Bölgelere göre hava durumu

Türkiye genelinde az bulutlu ve açık hava etkili olurken, birçok kentte sıcaklık 30 derecenin üzerine çıktı. Güneydoğu Anadolu’da 38–40 dereceye ulaşan değerler dikkat çekti.

Şanlıurfa’da 40°C, Diyarbakır ve Gaziantep’te 38°C, Denizli ve Antalya’da ise 36–38°C seviyeleri ölçülmesi bekleniyor.