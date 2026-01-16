Machado’nun Nobel Barış Ödülü, Venezuela’daki demokratik hak mücadelesi nedeniyle geçen yıl verildi. Reuters’a göre Machado, Trump ile 15 Ocak’ta gerçekleştirilen görüşmede madalyayı Trump’a sunduğunu belirtti ve Trump da kendi sosyal medya hesabından bu jesti “mükemmel bir karşılıklı saygı göstergesi” olarak yorumladı.

Beyaz Saray kaynakları, medyada Trump’ın madalyayı kabul ettiği yönünde haberler olduğunu bildirirken, Trump’ın kamuoyuna ayrıntılı bir açıklama yapmadığı belirtildi.

Machado bu jesti, Trump’ın Venezuela’da demokrasi ve özgürlükler için verdiği destek olarak tanımladı ve gazetecilere yılın başında yaptığı açıklamada bu jesti planladığını söylemişti.

Önemli not: Nobel Barış Ödülü’nün resmi statüsüne göre, ödülün unvanı ve kararın kendisi değiştirilemez; yalnızca fiziksel madalyanın sahibi el değiştirebilir. Nobel komitesi bu konuda daha önce açıklama yapmıştı.