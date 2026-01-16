Buna göre, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Kasım ayında bir önceki aya göre 2,4 milyar dolar artarak 213,3 milyar dolar oldu.

Vadeye göre incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcu 2,2 milyar dolar artışla 204,1 milyar dolara yükselirken, kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) 0,2 milyar dolar artarak 9,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Kurumsal dağılımda ise finansal kuruluşların toplam yurt dışı borcu 1,1 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşların borcu ise 1,3 milyar dolar arttı. Aynı dönemde uzun vadede finansal kuruluşların borçları 1,1 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşların borçları da 1,1 milyar dolar yükseldi. Kısa vadede ise finansal olmayan kuruluşların borçlarında 0,2 milyar dolarlık artış kaydedildi.

Döviz kompozisyonu açısından bakıldığında, toplam yurt dışı borçlanmada ABD doları en yüksek paya sahip oldu. Uzun vadeli kredi borcunun yüzde 57,8’i ABD doları, yüzde 31,6’sı euro, yüzde 2,7’si Türk lirası ve yüzde 7,9’u diğer döviz cinslerinden oluştu. Kısa vadeli kredi borcunda ise Türk lirasının payı yüzde 54,7 ile ilk sırada yer alırken, ABD doları yüzde 22, euro yüzde 20,1 ve diğer dövizler yüzde 3,2 pay aldı.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcunun 1 yıl içinde vadesi dolacak kısmı 65,2 milyar dolar olarak hesaplandı. Bu tutarın 40,9 milyar doları bankalara, 18,6 milyar doları finansal olmayan kuruluşlara ve 5,8 milyar doları bankacılık dışı finansal kuruluşlara ait bulunuyor.