Resmî açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ofisinin yanı sıra İsrail Hava Kuvvetleri Komutanlığı yerleşkesinin Hayber (Kheibar) füzeleriyle ağır şekilde vurulduğu ileri sürüldü. İran tarafından yapılan açıklamada saldırının “hedefli ve sürpriz” olduğu belirtildi. İsrailli yetkililerden şu ana kadar resmi bir değerlendirme gelmedi.

İran medyasına göre Hayber füzeleri, İsrail’in demir kubbe savunma sistemini aşarak hedeflere ulaştı; bu, çatışmanın ciddi bir askeri tırmanmaya işaret ediyor.

Bölgesel Gerginlik Devam Ediyor

Bu gelişme, Orta Doğu’daki daha geniş çatışma ortamının parçası olarak değerlendiriliyor. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik kapsamlı hava saldırılarıyla başlayan gerilim, birçok cephede karşılıklı füze ve drone atışlarıyla devam ediyor. Uluslararası toplum özellikle sivil kayıplar ve bölgesel istikrar endişeleri konusunda uyarılarda bulunuyor.