Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı saldırılara İran'ın da karşılık vermesiyle gerilimin zirveye tırmandığı Orta Doğu'daki gelişmelere yönelik açıklama yaptı. Peskov, İran ile ABD arasında Umman'da gerçekleşen müzakerelerde aşama kaydedildiğini hatırlatırken, "Umman'ın arabuluculuğuyla ABD ve İran arasında yürütülen müzakerelerde önemli aşamalar kaydedildiğine dair yapılan açıklamalara rağmen çatışma noktasına gelinmesinden dolayı derin bir hayal kırıklığı yaşıyoruz" dedi. ABD, İsrail ve İran arasında devam eden çatışmalarda İran ile sürekli iletişim halinde olduklarını belirten Peskov, "İran yönetimiyle sürekli temas halindeyiz" bilgisini verdi.

Bölgedeki durumu sürekli olarak analiz ettiklerinin de altını çizen Peskov, "Çalışmalar, Rusya'nın çıkarları doğrultusunda devam ediyor. Rusya'nın koruması gereken ulusal çıkarları var. Rusya, ABD ile müzakerelere hala açık" şeklinde konuştu.

İran'ın da üyesi olduğu BRICS ülkeleriyle çatışmaya dair henüz bir istişare yapmadıklarını da söyleyen Peskov, "BRICS üyeliği silahlı çatışmalar sırasında yardım etmeyi içermez. Örgüt farklı alanlarda işbirliği sağlayan bir örgüttür. Şu an BRICS ülkeleriyle bu anlamda bir temasımız yok" ifadelerini kullandı. Peskov ayrıca çatışmadan etkilenen tüm ülkelerle de temas halinde olduklarını ekledi.



"ABD'nin arabuluculuk çabalarına önem gösteriyoruz"

Orta Doğu'da yaşanan çatışmanın Rusya-Ukrayna müzakerelerini ne yönde etkileyebileceği sorusuna yanıt veren Peskov, "ABD'nin arabuluculuk çabalarına önem gösteriyoruz" dedi. ABD ile ekonomik işbirliklerinin geliştirilmesi yönündeki müzakerelerin de olumlu yönde ilerlediğinden bahseden Peskov, "Ekonomin anlamdaki müzakereler ilerlemeye devam ediyor" şeklinde konuştu.

Peskov, Rus ordusunun Ukrayna'da operasyonlarını sürdürmesinin yanı sıra diplomatik çözüm için de kapıyı her zaman açık tutacaklarını ekledi.