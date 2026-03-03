İran Kızılayı, İsrail ve ABD’nin ortak saldırılarına ilişkin son verileri paylaştı. Açıklamada, ülke genelinde 153 ilçenin saldırılardan etkilendiği, toplam 504 noktanın hedef alındığı ve şu ana kadar bin 39 saldırının kayıtlara geçtiği bildirildi. Arama-kurtarma, enkaz kaldırma, yaralıların hastanelere sevki ve tedavi çalışmalarının aralıksız sürdüğü belirtilen açıklamada, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 787’ye yükseldiği ifade edildi.



Bekayi’den "savaş suçu" tepkisi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD ve İsrail’in Tahran’daki Gandi Hastanesi’ne yönelik saldırısına tepki gösterdi. Bekayi, "ABD ve İsrail’in Tahran’daki Gandi Hastanesi’ne yönelik saldırısı, Minab kentinde okulların bombalanması ve 171 kız öğrencinin hayatını kaybetmesinin ardından gerçekleşti. Bu saldırı, tarafların en gelişmiş askeri donanıma ve hassas hedefleme sistemlerine sahip oldukları yönündeki iddialarına rağmen yapıldı" ifadelerini kullandı.

Sivillerin ve sivil tesislerin hedef alınmasına sert tepki gösteren Bekayi, "Sivil altyapının, sağlık kuruluşlarının, okulların ve medya kurumlarının hedef alınmasıyla sivil yaşamı felç etmeye yönelik bu eylemler uluslararası hukuka göre açık bir savaş suçu ve insanlığa karşı suç niteliği taşımaktadır. Bu vahşetler karşısında hiçbir sorumlu devlet sessiz kalamaz" dedi.