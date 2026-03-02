Grossi, Natanz Nükleer Tesisi’ne yönelik saldırılar hakkında, “Daha önce söylediklerimizin arkasındayız. Nükleer tesisleri hedef alan büyük çaplı bir askeri faaliyet görmedik. Farklı uydu görüntülerini inceliyoruz” ifadelerini kullandı. Geçen yıl Haziran ayında gerçekleşen saldırıyla karşılaştırıldığında, son olayın önemli veya kıyaslanabilir düzeyde olmadığını belirtti.

UAEA’nın çatışmaların sona ermesiyle başlayacak müzakerelere teknik destek sunmaya her zaman hazır olduğunu vurgulayan Grossi, “Bu askeri çatışma sona erdikten sonra İran ve komşu ülkeler için öngörülebilirlik sağlayacak uzun vadeli ve kalıcı bir çözüme ihtiyaç duyulacağı açıktır. Ajans, bu süreçte vazgeçilmez bir rol üstlenebilir” dedi.

ABD’nin İran’a saldırıyı acil bir tehlike gerekçesiyle gerçekleştirdiğini hatırlatan bir soru üzerine Grossi, “Böyle bir durumun söz konusu olup olmadığına karar vermek bana düşmez” dedi. Grossi, UAEA’nın raporlarında İran’ın büyük ve iddialı bir nükleer programının bulunduğunu, ancak ajansın gerekli erişime sahip olduğunu, nükleer silah üretimi için yapılandırılmış bir program görmediklerini yineledi.

İran ile iletişimin tamamen kopmadığını da belirten Grossi, “İran’la temas halindeyiz; ancak şu anda bu temas oldukça sınırlı. Geçen Perşembe’ye kadar yoğun bir iletişim vardı” ifadelerini kullandı. Diplomasiye dönüş eğilimi olup olmadığı sorusuna ise Grossi, “Bir farkındalık olduğunu düşünüyorum. Yetkililerin açıklamalarına bakılırsa bir noktada diyalog kurulması gerektiği yönünde bir anlayış mevcut” cevabını verdi.

Grossi son olarak, UAEA’nın talep edilmesi halinde destek sağlamaya hazır olduğunu vurguladı.