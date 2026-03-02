“İlk kayıpları verdik”

Trump, operasyon kapsamında hayatını kaybeden üç Amerikan askerine de değinerek, “Onlar harika insanlardı. Maalesef bunların yaşanmasını bekliyoruz. Tekrar da yaşanabilir” ifadelerini kullandı. ABD’nin İran’la savaşta verdiği ilk kayıplar kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

“Liderlik kadrosuna ağır darbe”

Operasyonların planlandığı şekilde ilerlediğini savunan Trump, İran’ın liderlik yapısına yönelik saldırıların beklenenden daha etkili olduğunu ileri sürdü. “Tüm liderlik kadrosunu etkisiz hale getirmemiz hariç, her şey planlandığı gibi gidiyor. Bu düşündüğümüzden çok daha fazla oldu. Görünüşe göre 48 kişi” diye konuştu.

Bölge liderleriyle temas

Florida’daki Mar-a-Lago malikanesinden süreci takip eden Trump, gün içinde Bahreyn, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Ürdün dahil olmak üzere birçok ülke lideriyle görüştüğünü açıkladı. Suudi Arabistan’ın da İran’ı hedef alabileceğine yönelik iddiaları değerlendiren Trump, “Savaşıyorlar. Onlar da savaşıyor” ifadelerini kullandı.

“Demokrasi açısından olumlu gelişmeler olabilir”

ABD ve İsrail saldırılarının sona ermesinin ardından İran’da “demokrasi açısından olumlu gelişmeler” yaşanabileceğini savunan Trump, “İzlemesi çok ilginç olacak. Pek çok şey olabilir ve son derece olumlu gelişmeler yaşanabilir” dedi.