Rusya Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleriyle çevrim içi toplantıda konuşan Putin, ABD Başkanı Trump’ın Gazze Barış Kurulu’na katılım yönündeki davetine teşekkür ederek, “Uluslararası istikrarı güçlendirmeyi amaçlayan tüm girişimleri destekledik, desteklemeye de devam edeceğiz” dedi.

Putin, Ukrayna krizine çözüm bulunmasına yönelik ABD’nin çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederken, Gazze Barış Kurulu’na katılım konusunda nihai karar öncesinde Dışişleri Bakanlığı’nın davete ilişkin belgeleri inceleyeceğini ve stratejik ortaklarla istişare yapılacağını belirtti.

“Uzun vadeli ve kalıcı çözüm hedeflenmeli”

Gazze Barış Kurulu’nun, Filistin halkının acil sorunlarının çözümüne ve Gazze’deki ağır insani tablonun iyileştirilmesine katkı sunması gerektiğini vurgulayan Putin, sürecin Birleşmiş Milletler kararlarına dayanarak Filistin-İsrail çatışmasının uzun vadeli çözümüne hizmet etmesi gerektiğinin altını çizdi.

“1 milyar dolar tahsis edebiliriz”

Rusya’nın Filistin halkıyla tarihsel ve özel ilişkilerine dikkat çeken Putin, “Barış Kurulu’na katılım kararı alınmadan önce dahi, önceki ABD yönetimi döneminde dondurulan Rus varlıklarından 1 milyar ABD dolarını Gazze Barış Kurulu’na tahsis edebiliriz” dedi.

Putin, dondurulan varlıkların kalan bölümünün ise Rusya-Ukrayna savaşının ardından çatışmalardan etkilenen bölgelerin yeniden inşasında kullanılabileceğini ve bu konunun ABD yönetimiyle müzakere edildiğini ifade etti.

“Grönland meselesi bizi ilgilendirmiyor”

Grönland’a ilişkin tartışmaların Rusya’nın gündeminde olmadığını belirten Putin, ABD ile benzer tarihsel deneyimlere sahip olduklarını hatırlatarak, 1867’de Alaska’nın Rusya tarafından ABD’ye 7,2 milyon dolara satıldığını söyledi.

Grönland’ın yüzölçümünün Alaska’dan daha büyük olduğuna dikkat çeken Putin, tarihsel kıyaslamalar yaparak Grönland’ın o dönemki altın fiyatlarıyla yaklaşık 1 milyar dolar seviyesinde bir değere sahip olabileceğini belirtti. Ancak bu konunun Danimarka ile ABD arasında çözülecek bir mesele olduğunu vurgulayan Putin, “Bu tartışma bizi kesinlikle ilgilendirmiyor” ifadelerini kullandı.