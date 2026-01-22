Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla hem üreticiler destekleniyor hem de Bodrum’un simge ürünlerinden biri olan Bodrum Mandalini doğrudan tüketiciyle buluşturuluyor. Bu kapsamda 5 ve 10 kilogramlık özel paketler hâlinde hazırlanan mandalinler, anlaşmalı kargo firması aracılığıyla adreslere teslim ediliyor. Üzerinde özel mesajların yer aldığı paketler yoğun ilgi görürken, yeni siparişlerin hazırlıkları da sürüyor.

Mersin’e tek seferde 50 ton sevkiyat

Üreticileri desteklemek amacıyla yürütülen bir diğer organizasyon kapsamında ise Mersin’e tek seferde 50 ton Bodrum Mandalini sevk ediliyor. Bahçelievler, Turgutreis, Müskebi, Dereköy ve Bitez mahallelerinde üretim yapan 18 üreticiden alınan mandalinlerin sevk ve lojistik süreci, Bodrum Belediyesi ekipleri tarafından titizlikle yürütülüyor.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’nin de katıldığı “turuncu hasat” döneminde bugüne kadar 34 üreticiden, 63 seferde toplam 69 ton Bodrum Mandalini alımı gerçekleştirildi. Belediye tarafından yapılan alımların önümüzdeki süreçte de devam edeceği belirtildi.

Üreticiler uygulamadan memnun

Belediyenin alım politikası üreticiler tarafından memnuniyetle karşılandı. Üreticilerden Hasan Akalan, “Bu tempo devam ederse hem mandalincilik gelişir hem de çiftçi kazanır” dedi. Barış Yücel Yavuz ise geçmişte ürünlerini düşük fiyatlarla satmak zorunda kaldıklarını belirterek, “Belediyemizin daha yüksek fiyattan alım yapması bizi rahatlattı” ifadelerini kullandı. İbrahim Özdemir de “Satmakta zorlanıyorduk, belediye alım yapınca işlerimiz düzeldi” diye konuştu.

Öğrenciler mandalini dalında öğreniyor

Bodrum Mandalini’ni gelecek kuşaklara aktarmayı hedefleyen Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, farkındalık çalışmalarını eğitim alanına da taşıdı. Bitez Mahallesi’ndeki uygulama bahçesinde düzenlenen etkinliklerde öğrenciler, Bodrum Mandalini’nin tarihini, üretim sürecini ve hasadını yerinde öğreniyor. Öğrenciler, dalından mandalin toplayarak birebir deneyim yaşama imkânı buluyor.

Yeşil mandalin döneminde de destek sağlandı

Bodrum Belediyesi, Yeşil Bodrum Mandalini döneminde de üreticileri yalnız bırakmadı. Bu süreçte 72 üreticiden toplam 70 ton yeşil mandalin alımı yapıldı. Alınan ürünler, yine Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü organizasyonuyla Türkiye’nin farklı illerine gönderildi.

Belediye yetkilileri, Bodrum Mandalini’nin markalaşması ve sürdürülebilir üretimin sağlanması için çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.