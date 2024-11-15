Tüm zamanların en başarılı ağır sıklet boksörlerinden biri olarak kabul edilen Mike Tyson, uzun bir aranın ardından yeniden ringe çıkmaya hazırlanıyor. Tyson, ünlü YouTuber Jake Paul ile karşılaşacağı maçta büyük bir heyecan yaratırken, bu dev mücadele için toplamda 80 milyon dolarlık ödül havuzu oluşturuldu. Ödülün iki sporcu arasında eşit olarak paylaşılacağı belirtilirken, her iki isim de 40 milyon dolarlık kazanç hedefiyle ringe çıkacak.

Ağustos ayında yaptığı bir açıklamada Jake Paul, "40 milyon dolar kazanmak ve bir efsaneyi nakavt etmek için buradayım. Başka hiçbir şey umurumda değil," ifadeleriyle iddialı bir çıkış yapmıştı.

FİLİSTİN BAYRAĞI İLE POZ İDDİASI

16 Kasım’da gerçekleşmesi planlanan bu büyük maç öncesi sosyal medyada dikkat çeken bir görsel dolaşıma girdi. Fotoğrafta Mike Tyson’un boks ringinde Filistin bayrağı ile poz verdiği görülüyordu. Ancak, bu fotoğrafın gerçek olmadığı ve yapay zeka ile düzenlendiği öğrenildi.

Dijital manipülasyonların giderek arttığı günümüzde, bu tür içeriklerin yanlış bilgi yayma potansiyeli dikkat çekiyor. Tyson cephesinden ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Dünya genelinde büyük ilgi uyandıran bu müsabaka, boksseverler için yılın en heyecan verici etkinliklerinden biri olmaya aday. Tyson ve Paul arasındaki karşılaşma, sadece boksun değil, aynı zamanda popüler kültürün de sınırlarını zorlayan bir şov olarak tarihe geçebilir.