Muş’ta yaşayan üniversite öğrencisi Sibel Aslan, el emeğiyle ördüğü çantaları satarak hem gelir elde ediyor hem de eğitim hayatını sürdürüyor.

Sosyal medya üzerinden satışa sunduğu ürünlerle kısa sürede dikkat çeken Aslan, gördüğü ilgiden memnun. Halk Eğitim Merkezi kurslarında öğrendiği örgü çanta yapımını zamanla geliştiren Aslan, ilk olarak yakın çevresi ve ailesi için üretim yaptı.

Ürünlerinin beğenilmesi üzerine öğretmenlerinin de tavsiyesiyle bu işi ticarete dönüştürmeye karar verdi. Açtığı sosyal medya hesapları üzerinden çantalarını paylaşan Aslan, gelen talepler doğrultusunda üretimini artırdı. Hem üniversite harçlığını çıkarmayı hem de ailesine yük olmamayı amaçlayan genç girişimci, el emeği ürünlere gösterilen ilgiden oldukça memnun. Kendi markasını oluşturma yolunda emin adımlarla ilerleyen Aslan, hedefinin sadece çanta üretimiyle sınırlı kalmayıp farklı ürünlerle markasını büyütmek ve uluslararası pazara açılmak olduğunu söyledi.

Genç girişimci Aslan, "Aslında bu bir hevesle başladı. Halk Eğitim Merkezi kurslarında Hande hocamdan hevesle öğrendim. Öğrenip başladığım bir çantaydı. Çevremdekilere, aileme; ailemdekilere yaptım ve bayağı bir rağbet gördü. Herkes beğendi. Zeliha hocam, işletme hocam ve üniversitedeki hocamın tavsiyesi üzerine "Neden bunu bir ticarete dönüştürmeyeyim" diye konuştuk. Şimdi bir sosyal medya hesabı açıp yaptığım el emeği ürünleri oradan paylaşmaya, çantalarımı satmaya karar verdik. Bu süreçte hem gelir elde etmeye hem de üniversite harçlığımı çıkarmaya çalışıyorum. Aileme yük olmadan eğitim hayatımı sürdürmeye karar verdim. Şu anlık süreç bu şekilde, adım adım ilerliyoruz. Amacım markamı dünya çapında tanıtmak ve sadece çantayla sınırlı kalmayıp her türlü ürünü üreterek belli bir seviyeye gelebilmek. Bu alanda en büyük destekçilerim; kadınlar, ailem, öğretmenlerim ve arkadaşlarım. Hepsi bu konuda bana çok büyük destek sağlıyor" dedi.