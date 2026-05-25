Sıfır Atık Hareketi kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin vizyonu ve himayeleriyle ulusal ve uluslararası alanda çalışmalarını sürdüren Sıfır Atık Vakfı, bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Sıfır Atık Forumu’nu Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirecek.

Sıfır Atık Vakfı öncülüğünde ve Birleşmiş Milletler’in ana paydaşlığında düzenlenen forum; kapsamı, diplomatik etki alanı ve küresel ölçekte oluşturduğu politika zeminiyle dünyanın en büyük sivil çevre ve sıfır atık platformlarından biri olarak öne çıkıyor. Bakanlar, uluslararası kuruluş temsilcileri, yerel yönetimler, akademi, özel sektör ve sivil toplum aktörlerini aynı çatı altında buluşturan organizasyon; çok taraflı çevre diplomasisinin en güçlü buluşma noktalarından biri olma niteliği taşıyor. 180’den fazla ülkeden 5 bini aşkın üst düzey katılımcının, 120’nin üzerinde bakanın ve 200’den fazla belediye başkanının iştirak edeceği forum boyunca; sürdürülebilir kalkınma, iklim kriziyle mücadele, döngüsel ekonomi ve sıfır atık politikaları ekseninde stratejik oturumlar gerçekleştirilecek.

Üç gün sürecek bu küresel buluşma, sıfır atık yaklaşımını yalnızca çevresel bir hassasiyet olmaktan çıkararak; ekonomik dayanıklılık, kalkınma vizyonu ve uluslararası iş birliğinin temel başlıklarından biri haline getirmeyi hedefliyor.

“Emine Erdoğan Hanımefendi Liderliğindeki Hareketin Hangi Noktaya Ulaştığını Gösteriyor”

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Sıfır Atık Forumu’nun bir Vakıf tarafından organize edilen dünyadaki en büyük sivil, çevre ve sıfır atık alanındaki toplantı olma özelliğini taşıdığını belirterek, “Bu, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi liderliğinde Sıfır Atık Hareketi’nin hangi noktaya ulaştığını gösteriyor. Birleşmiş Milletler'in bütün organizasyonları Sıfır Atık Forumu’nun ana paydaşı. Dünya Bankası, Sıfır Atık Forumu’nun ana paydaşı. Harvard Üniversitesi, Oxford ve Yale Üniversiteleri Sıfır Atık Forumu’nun ana paydaşı” dedi.

“Sonuç Bildirgesi’ni 180’den Fazla Ülke İmzalayacak”

Geçen sene, Birleşmiş Milletler'in İklim Konferansı'na 72 bakanın katıldığını, Sıfır Atık Vakfı tarafından düzenlenecek sivil bir toplantı olan Sıfır Atık Forumu’na ise 120'den fazla bakanın gelecek olmasının İstanbul'un ne kadar önemli bir merkez olma yolunda ilerlediğini gösterdiğini vurgulayan Ağırbaş, “Bu tamamen bir vakfın, özel sektörle beraber uluslararası kuruluşlarla beraber organize ettiği bir etkinlik. 200'den fazla dünya genelinden belediye başkanı geliyor. Dünyanın büyük şehirlerinden üst düzey yöneticiler geliyor. Valiler geliyor ve çok iyi konuşmacılarımız var, insanlar burada kendi alanlarında sıfır atığın geleceğini tartışacaklar. Bu yıl Sıfır Atık Forumu’nun sonuç bildirgesini 180’den fazla ülke imzalayacak” dedi.

“Dünya Ekonomik Forumu’nun Partneri Olduğu İkinci Bir Forum Yok”

Ağırbaş, bu sene Sıfır Atık Forumu’na Dünya Bankası ve Dünya Ekonomik Forumu’nun da katılım göstereceğini söyleyerek şöyle devam etti: “Dünya Bankası, Sıfır Atık Forumu’na 30 kişi ile geliyor. Dünya Bankası Başkanı “Biz bugüne kadar hiçbir toplantıya 30 kişilik bir delegasyon göndermedik” dedi. 8 eski devlet başkanı Sıfır Atık Forumu’na katılacak. Davos'u hepimiz biliyoruz. Dünya Ekonomik Forumu. Dünya Ekonomik Forumu da Sıfır Atık Forumu’nun ana partneri. Dünyada ikinci bir forum yoktur ki Dünya Ekonomik Forumu'nun partner olarak yer aldığı.”

Dezavantajlı Gruplar Sıfır Atık Forumu’nda Temsil Edilecek, Seslerini Duyuracaklar

Dezavantajlı grupların da Sıfır Atık Forumu’nda temsil edileceklerini belirten Ağırbaş, COP31’de tartışılması planlanan konuların da Forum’da işleneceğini kaydetti: “Nairobi’nin Kibera bölgesindeki gecekondu mahallelerinden 10 tane genci Sıfır Atık Forumu’na getiriyoruz. Sıfır Atık Forumu’nda kendi yaşadıkları sorunları dünyaya anlatacaklar. Bizim Türkiye olarak en büyük sorumluluklarımızdan bir tanesi de dünyadaki mazlum coğrafya problemleri. Biz dünyaya anlatmak istiyoruz. COP31'de artık sıfır atık konusu da ana gündem maddesi olarak tartışılacak. Bu bağlamda Sıfır Atık Vakfı'nın liderliğinde, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin liderliğinde bu yapıldı ve artık COP31'in gündeminde sıfır atık hususu var. Ve orada tartışılması planlanan bütün sıfır atık konularının detayları Sıfır Atık Forumu’nda işlenecek.”

Dünya Devleri ve Küresel Aktörler İstanbul’da Buluşuyor

Sıfır Atık Forumu, sivil bir vakıf organizasyonu olmasına rağmen küresel diplomasinin ve finansın devlerini bir araya getirerek uluslararası ilişkilerde yeni bir model ortaya koyuyor. Forumun ana partnerleri arasında yer alan Dünya Ekonomik Forumu (DAVOS), dünyada ilk kez bu nitelikte bir sivil foruma kurumsal ortaklık sağlayarak dikkat çekici bir iş birliğine imza atıyor. Bu ortaklık, sıfır atık yaklaşımının yalnızca çevresel bir politika alanı olmanın dışında; aynı zamanda küresel ekonomik dönüşümün temel parametrelerinden biri olarak ele alındığını ortaya koyuyor. Uluslararası finans çevrelerinin güçlü temsilcilerinden Dünya Bankası da forumun ana partnerleri arasında yer alıyor. Dünya Bankası tarihindeki en geniş katılımlardan biriyle İstanbul’da olacak. Banka, 30 kişilik özel bir delegasyonla teknik oturumlara ve politika istişarelerine aktif katkı sunacak. Bu yüksek katılım, döngüsel ekonomi ve kaynak verimliliği temelli projelerin küresel finansman gündeminde daha güçlü bir yer edinmeye başladığını gösteriyor. Forumun bilimsel ve teknik zemini de dünyanın en saygın akademik kurumlarının katkılarıyla güçleniyor. Harvard, Oxford ve Yale Üniversiteleri Sıfır Atık Forumu’nun ana paydaşı.

Foruma, 8 Eski Devlet Başkanı ve 200’ün Üzerinde Belediye Başkanı Katılacak

Diplomatik katılım düzeyi ise forumun küresel etkisini ortaya koyan bir diğer unsur olarak öne çıkıyor. 200’ün üzerinde belediye başkanı, valiler, küresel fon yöneticileri ve 8 eski devlet başkanının katılımıyla forum, yerel yönetimlerden uluslararası finans kuruluşlarına kadar geniş bir yelpazede üst düzey temsil sağlıyor. Böylece çok katmanlı bir yönetişim modeli İstanbul’da somut bir zemine kavuşuyor.

180’den Fazla Ülke Tarihi Deklarasyona İmza Atacak

Geçtiğimiz yıl 108 ülkenin imzasıyla yayımlanan tarihi İstanbul Deklarasyonu’nun ardından, bu yıl forum sonunda 180’den fazla ülkenin imzalaması hedeflenen kapsamlı bir Sonuç Bildirgesi hazırlanıyor. Bu bildirgeyle birlikte sıfır atık yaklaşımının gönüllü bir iyi niyet beyanının ötesine geçerek, küresel ölçekte somut taahhütlere dayalı bir politika çerçevesine dönüşmesi amaçlanıyor.

Sıfır Atık Forumu İle Yeni Bir Diplomasi Modeli Doğuyor

Sıfır Atık Forumu, İstanbul’da sadece bir çevre etkinliği değil; çok aktörlü, çok seviyeli ve finansal boyutu güçlü bir küresel iş birliği platformu olarak yeni bir diplomasi modelinin inşasına ev sahipliği yapıyor.

Üç Bakanlık, Üç Stratejik Dönüşüm Alanı

Forum kapsamında gerçekleştirilecek üç yüksek düzeyli bakanlar oturumu, küresel sürdürülebilirliğin sektörel ve yapısal yol haritasını çizecek. Dünyanın dört bir yanından gelen bakanlar,

Türkiye Cumhuriyeti bakanlarının ev sahipliğinde şu stratejik alanlara odaklanacak: Yüksek Düzeyli Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanları Oturumu’nda enerji politikalarının geleceğine yön verecek başlıklar masaya yatırılacak. Oturumda; yenilenebilir enerji yatırımları ile atık azaltımı arasındaki ilişki, enerji üretim süreçlerinde döngüsel ekonomi uygulamaları, kritik hammaddelerde kaynak verimliliği ve enerji güvenliği ile sürdürülebilirlik dengesi ele alınacak.

Tarım ve Orman Bakanları Oturumu’nda ise, sıfır atık yaklaşımının gıda sistemleri ve doğal varlıkların korunması boyutunu masaya yatıracak. • Gıda kaybı ve israfının azaltılması, • Su verimliliği ve havza bazlı yönetim, • Orman varlığının korunması ve karbon yutak alanları, • Tarımsal üretimde döngüsel model uygulamaları oturumun temel başlıkları arasında yer alacak.

Yüksek Düzeyli Sanayi ve Teknoloji Bakanları Oturumu, üretim süreçlerinin yeniden tasarımı ve teknolojik dönüşüm stratejilerini masaya yatırmaya hazırlanıyor. Küresel sanayinin geleceğine yön verecek oturumda, sürdürülebilir üretim modelleri tüm boyutlarıyla değerlendirilecek. • Temiz üretim teknolojileri, • Endüstriyel simbiyoz uygulamaları, • Atığın ekonomik değere dönüştürülmesi, • Ar-Ge ve inovasyonun döngüsel ekonomiye entegrasyonu detaylı biçimde ele alınacak.

COP31’e Giden Yolun Stratejik Altyapısı İstanbul’da Kuruluyor

Bugüne kadar Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı (COP) zirvelerinde ana gündem maddesi yapılmayan sıfır atık konusu, Sıfır Atık Vakfı ve Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin girişimleriyle COP31’in ana müzakere başlıklarından biri haline getirilmiştir. Antalya’da gerçekleştirilecek COP31 öncesinde, teknik ve politik başlıkların olgunlaştırıldığı, çok taraflı iş birliği protokollerinin şekillendiği en kritik ön platform İstanbul Sıfır Atık Forumu olacaktır. Burada alınan kararlar, önümüzdeki 10 yılın küresel iklim politikalarına yön verecektir.

Türkiye’nin Uluslararası İklim Diplomasisindeki Gücü

Forum, Türkiye’nin küresel çevre ve iklim gündeminde üstlendiği yeni rolün güçlü bir yansımasıdır. • Türkiye, yalnızca kendi ulusal dönüşümünü değil, • Bölgesel iş birliklerini, • Gelişmekte olan ülkelerle bilgi paylaşımını, • Küresel politika belgelerine katkıyı eş zamanlı yürütmektedir. İstanbul’daki buluşma, COP31 sürecine giden yolda teknik ve diplomatik bir eşik olarak değerlendirilmektedir. Türkiye, sıfır atık yaklaşımını iklim krizine karşı somut, uygulanabilir ve ölçülebilir bir çözüm modeli olarak uluslararası platforma taşımaktadır. 5–7 Haziran 2026 tarihlerinde İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirilecek Sıfır Atık Forumu, yalnızca bir etkinlik değil; iklim diplomasisinde yeni bir dönemin başlangıcıdır. Sıfır Atık Vakfı, insanlığın ortak evini korumak, kaynakları gelecek nesillere aktarmak ve daha adil bir dünya inşa etmek isteyen tüm küresel paydaşları bu tarihi zirvenin bir parçası olmaya davet ediyor. Sıfır Atık Forumu 2026 ile ilgili detaylı bilgi ve güncellemeler için: www.globalzerowasteforum.org sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Türkiye’den Küresel Ölçekte Norm Üreten Bir Model

2017 yılında Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde bir toplumsal hareket olarak başlatılan Sıfır Atık Projesi, bugün 86 milyon vatandaşın sahiplenmesiyle ulusal sınırları aşarak küresel ölçekte referans gösterilen bir kalkınma modeline dönüşmüştür. Siyaset üstü bir vizyonla gezegenin kaderine etki eden bu hareket, Türkiye’nin uluslararası iklim diplomasisindeki en yapıcı ve çözüm odaklı enstrümanlarından biri olarak konumlanmaktadır. Türkiye'nin öncülüğünde ve 105 ülkenin eş sunuculuğunda BM Genel Kurulu’nda alınan tarihi kararla 30 Mart’ın Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan edilmesi, bu topraklardan dünyaya armağan edilen kalıcı bir miras olmuştur. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin başkanlığını yürüttüğü BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu, 3 yıldır aralıksız sürdürdüğü çalışmalarla 193 üye ülkede sıfır atık politikalarının kurumsallaşmasına liderlik etmektedir. Sıfır Atık Vakfı ile Birleşmiş Milletler arasında imzalanan 10 yıllık stratejik iş birliği anlaşması, vakfı uluslararası sistemin doğrudan bir ortağı haline getirmiştir. BM resmi web sayfasında BM logosu ve BM Çevre Programı (UNEP) logosu ile birlikte Sıfır Atık Vakfı logosunun yer alması, bu küresel güvenin ve kurumsal derinliğin en somut nişanesidir.