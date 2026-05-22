Birleşik Krallık siyaseti, Başbakan Keir Starmer kabinesindeki istifalar ve ardından gelen tarihi bir atamayla çalkalanıyor. Başbakan Starmer’ı istifaya çağırarak görevlerinden ayrılan devlet bakanlarının yerine yeni isimler atandı. Revizyonda en dikkat çeken isim ise Kıbrıs Türkü kökenli milletvekili Nesil Çalışkan oldu.

İngiltere Başbakanlık Ofisi "10 Numara"dan yapılan resmi açıklamaya göre; Kral 3. Charles, dünkü istifaların ardından boşalan devlet bakanlıklarına yapılan yeni atamaları resmen onayladı. Bu onay, Nesil Çalışkan’ı Birleşik Krallık hükümetinde görev alan ilk Kıbrıslı Türk siyasi yaptı.

"Devlet Bakanı" (Minister of State) Nedir, Görevi Ne?

İngiliz siyasi sisteminde "Devlet Bakanı" (Minister of State), bakanlıkların sorumluluk alanındaki belirli ve kritik alt sektörleri/görevleri yürüten üst düzey siyasiler için kullanılıyor.

Sistemdeki Yeri: Bir nevi "Bakan Yardımcılığı" veya "Özel Alan Bakanlığı" olarak da kabul edilen bu makam, hükümetin icraatlarında doğrudan rol oynuyor.

Atama Süreci: Bu görevleri yürütecek isimler doğrudan Başbakan tarafından seçiliyor ve atamalar resmiyet kazanması için Kral’ın onayından geçiyor.

Başarılardan Bakanlığa: Nesil Çalışkan Kimdir?

İngiltere siyasetinde basamakları hızla tırmanan Nesil Çalışkan, genç yaşına rağmen kariyerine büyük başarılar sığdırdı:

Doğumu ve Kökeni: 1988 yılında Londra’da, Kıbrıslı Türk bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

Belediye Başkanlığı Dönemi: Aktif siyasetteki en büyük çıkışlarından birini Londra'nın yoğun nüfuslu Enfield ilçesinde Belediye Başkanı seçilerek yaptı.

Tarihe Geçen Rekor: Henüz 29 yaşındayken Enfield Belediye Başkanı seçilen Çalışkan, bu göreve gelen en genç kadın unvanını alarak İngiliz basınında geniş yer bulmuştu.

İşçi Partisi çatısı altında yürüttüğü başarılı çalışmaların ardından parlamentoya giren Çalışkan, şimdi de Birleşik Krallık hükümetinin yönetim kadrosunda Londra'daki Türk ve Kıbrıs toplumunu gururlandıran yeni bir misyon üstleniyor.