Teknik Direktör Luis de la Fuente’nin açıkladığı listede en çok dikkat çeken detay, Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid’den hiçbir futbolcunun kadroya dahil edilmemesi oldu. Bu radikal karar, futbol kamuoyunda şimdiden büyük bir tartışma konusu yarattı.

İşte İspanya'nın turnuvada sahaya süreceği, genç yeteneklerle tecrübeli isimlerin harmanlandığı o kadro:

İspanya'nın 2026 Dünya Kupası Kadrosu

Kaleciler: Unai Simon, David Raya, Joan Garcia

Savunma: Pedro Porro, Marcos Llorente, Aymeric Laporte, Pau Cubarsi, Marc Pubill, Eric Garcia, Marc Cucurella, Alejandro Grimaldo

Orta Saha: Rodrigo Hernandez, Martin Zubimendi, Pedri Gonzalez, Fabian Ruiz, Mikel Merino, Pablo Gavi, Alex Baena

Hücum: Mikel Oyarzabal, Lamine Yamal, Ferran Torres, Borja Iglesias, Dani Olmo, Victor Munoz, Nico Williams, Yeremy Pino

Kadronun Öne Çıkan Detayları