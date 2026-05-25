Teknik Direktör Luis de la Fuente’nin açıkladığı listede en çok dikkat çeken detay, Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid’den hiçbir futbolcunun kadroya dahil edilmemesi oldu. Bu radikal karar, futbol kamuoyunda şimdiden büyük bir tartışma konusu yarattı.
İşte İspanya'nın turnuvada sahaya süreceği, genç yeteneklerle tecrübeli isimlerin harmanlandığı o kadro:
İspanya'nın 2026 Dünya Kupası Kadrosu
Kaleciler: Unai Simon, David Raya, Joan Garcia
Savunma: Pedro Porro, Marcos Llorente, Aymeric Laporte, Pau Cubarsi, Marc Pubill, Eric Garcia, Marc Cucurella, Alejandro Grimaldo
Orta Saha: Rodrigo Hernandez, Martin Zubimendi, Pedri Gonzalez, Fabian Ruiz, Mikel Merino, Pablo Gavi, Alex Baena
Hücum: Mikel Oyarzabal, Lamine Yamal, Ferran Torres, Borja Iglesias, Dani Olmo, Victor Munoz, Nico Williams, Yeremy Pino
Kadronun Öne Çıkan Detayları
Real Madrid'e Sıfır Çekti: Turnuva öncesi en büyük sürpriz şüphesiz Real Madrid cephesinde yaşandı. Luis de la Fuente, eflatun-beyazlı ekibin İspanyol oyuncularına kadroda yer vermeyerek tarihi bir karara imza attı.
Gençlik Aşısı ve Barcelona Ağırlığı: Barcelona'nın genç yıldızları Lamine Yamal, Pau Cubarsi, Pedri ve sakatlıktan güçlü dönen Gavi, "Boğalar"ın turnuvadaki en büyük kozları olacak.
Orta Sahanın Dinamosu Rodri: Manchester City ile harikalar yaratan Rodrigo Hernandez (Rodri), İspanya orta sahasının yine en güvenilir lideri konumunda.