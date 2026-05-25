İngiltere’nin kuzey doğusundaki Hull şehrinde, üstü açık otobüs turlarıyla başlayacak kutlamalar için şimdiden on binlerce taraftar sokakları doldurdu.

"Spygate" Skandalından Premier Lig Devler Sahnesine

Cumartesi günü Londra’daki efsanevi Wembley Stadyumu'nda oynanan Championship play-off finali, Türk ve İngiliz futbol tarihine geçecek cinstendi. Yarı finalde Millwall'u eleyen Hull City, saha dışı skandallarla çalkalanan bir sürecin ardından finale çıktı.

Diğer yarı finalde Southampton, rakipleri Middlesbrough'nun idmanını gizlice kayda aldığı (Spygate) gerekçesiyle finalden diskalifiye edildi. Bu şok kararla finale yükselen Middlesbrough, Hull City’nin rakibi oldu. Acun Ilıcalı, Southampton'ın ihracı sonrası takımı Hull City'nin doğrudan Premier Lig'e yükselmesi gerektiğini savunmuş ve hukuki yollara başvuracağını açıklamıştı; ancak sahada alınan sonuç bu tartışmalara son noktayı koydu.

Uzatmalarda Gelen Mucize Gol

Kıran kırana geçen ve normal süresi golsüz biten final maçının uzatma dakikalarında sahneye Oliver McBurnie çıktı. McBurnie'nin attığı tek gol, Hull City'yi adeta küllerinden doğurarak Premier Lig'e taşıdı. Geçen sezon ikinci küme olan Championship'ten düşmekten sadece averajla kurtulan takım, bir yıl içinde dünyanın en büyük futbol sahnesine adım atmayı başardı.

Maçın Kahramanı McBurnie: "Hayatımda ilk kez söyleyecek söz bulamıyorum. Çok zor bir maçtı ama o fırsatın bana geleceği sanki yazılmış gibiydi. Hislerim inanılmaz."

Acun Ilıcalı: "Hayatımın En Güzel Günü"

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte gözyaşlarını tutamayan Acun Ilıcalı, bu zaferi "Hayatımın en güzel günü" sözleriyle özetledi. Sosyal medya hesabından da duygusal bir paylaşım yapan Ilıcalı, şu ifadeleri kullandı:

"Hull City artık milyonlarca Türk taraftarı olan bir takım ve bu çok gururlandırıyor. Elimden geldiğince bu güzel birlikteliğe destek vermeye devam edeceğim."

Büyük Ödül: Las Vegas Tatili!

Ilıcalı, Premier Lig'e yükselme primini kelimenin tam anlamıyla zirveye taşıdı. Başarılı iş insanı, tüm takımı ve oyuncuların ailelerini ödül olarak Las Vegas’a tatile götüreceğini açıkladı.

Hedef: Premier Lig Ekonomisiyle Kalıcı Olmak

Bir dönem Türkiye'de Kayserispor'u da çalıştıran ve takımı ligin son gününde 6. sıradan play-off'lara taşıyan Hull City Menajeri Sergej Jakirovic, "İnanılmaz bir yolculuktu, çok fazla sorun yaşadık ama başardık" diyerek oyuncularını kutladı.

Yeni sezon planlaması hakkında ipuçları veren Acun Ilıcalı ise hedeflerinin Premier Lig'de kalıcı olmak olduğunu vurguladı. Bu seviyede en az bir sezon mücadele etmenin bile kulübe devasa bir finansal gelir sağlayacağını belirten Ilıcalı, bu bütçeyle çok daha rekabetçi ve güçlü bir kadro kuracaklarının sinyalini verdi.