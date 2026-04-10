Filistin'de Müslümanlar, cuma namazını kılmak için İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'ya akın etti. Müslümanlar, İsrail'e ait kontrol noktalarından geçerek Mescid-i Aksa'ya girdi. İsrail güçlerinin tüm engellemelerine rağmen yaklaşık 100 bin Müslüman, Mescid-i Aksa'da 6 hafta aranın ardından cuma namazı kıldı.



41 gün sonra açılmıştı

İsrail yönetimi, 28 Şubat'ta ABD ile birlikte İran'a başlattıkları saldırıları bahane göstererek "güvenlik gerekçesiyle toplu buluşmaları engelleme" amacıyla Mescid-i Aksa'yı kapatmıştı. Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa, İran ile ABD arasında yapılan geçici ateşkesin ardından dün yeniden ibadete açılmıştı.