Kastamonu’nun İhsangazi ilçesi, Kurban Bayramı öncesinde yürekleri ısıtan ve azmin engel tanımadığını kanıtlayan bir dayanışma hikayesine ev sahipliği yapıyor. Bedensel engelli Hamdi Tokuroğlu, 5 yıldır oğlu Burhan Tokuroğlu ile birlikte bıçak bileyerek, ahşap işleyerek ve geleneksel kaşıklar üreterek evinin geçimini gururla sağlıyor.

Omuz Omuza Engel Tanımayan Mücadele

İhsangazi’de yaşam mücadelesi veren Hamdi Tokuroğlu’nun en büyük destekçisi, el emeği göz nuru işlerinde kendisine eşlik eden oğlu Burhan oldu. Oğlunun elleriyle çevirdiği tarihi bileme taşının başında sabırla bıçak keskinleştiren engelli baba, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlardan gelen yoğun talepleri yetiştirmek için hummalı bir çalışma yürütüyor. Baba ve oğul, bıçak bileme işinden kalan zamanlarında ise ahşap işleme sanatına yönelerek kaşık üretimi yapıyor.

"Engelli Olmama Rağmen Üretmeye Devam Ediyorum"

Hayata küsmek yerine üretime katılarak örnek bir duruş sergileyen Hamdi Tokuroğlu, yaşadığı süreci şu sözlerle aktardı:

"Engelli olmama rağmen 5 yıldır durmaksızın bu işi yapıyorum, üretmeye devam ediyorum. Oğlum da her anımda bana yardım ediyor, en büyük destekçim oluyor. Bıçak bilemenin yanı sıra ahşap işleriyle de uğraşıyorum, ahşaptan kaşıklar falan yapıyorum. Evimizin geçimini bu şekilde sağlıyoruz." İstanbul, İş Dünyasının Spor Arenasına Dönüşüyor Şirketler Arası Rekabet Bu Kez Sahada Yaşanacak İçeriği Görüntüle

"Babamın Her Anında Yanındayım"

Babasının el üstünde tutulacak mücadelesine ortak olmaktan gurur duyduğunu belirten oğlu Burhan Tokuroğlu ise, "5 yıldır babama bıçak bilemesinde ve diğer tüm işlerinde yardım ediyorum. Herhangi bir ihtiyacı veya işi olduğunda her zaman onun yanındayım, ona destek vermekten çok mutluyum" diyerek aile içi dayanışmanın en güzel örneğini sergiledi.

Kurban Bayramı öncesi bıçaklarını biletmek isteyen ilçe halkının uğrak noktası haline gelen baba ve oğul, hem geleneksel bir zanaatı yaşatıyor hem de azimleriyle çevrelerine ilham veriyor.