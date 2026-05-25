Gutul'un hücrede kaleme aldığı 30 mektuptan oluşan "Gutul Davası: Siyasi Zulmün Anatomisi" adlı kitap, Moldova’daki siyasi baskıları ve hukuk ihlallerini uluslararası kamuoyunun gündemine taşıdı.

Sandıkları Deviren Karar ve 7 Yıllık Mahkûmiyet

Gagavuzya’da 2023 yılında yapılan Bakanlık seçimlerini kazanarak liderlik koltuğuna oturan Evghenia Gutul, Kişinev’deki merkezi yönetimin "yetki devri" taleplerini reddetmesinin ardından sistematik bir baskı dalgasıyla karşı karşıya kaldı. Bölgeye yönelik ekonomik ve siyasi abluka, 5 Ağustos 2025 tarihinde Gutul’un 7 yıl hapis cezasına çarptırılmasıyla zirveye ulaştı.

Yaklaşık 300 gündür cezaevinde bulunan ve ağır hücre hapsi koşullarında tutulan Gutul, yaşadıklarını ve Moldova'nın hukuk düzenini sarsacak belgeleri bir kitapta topladı.

"Avrupa Değerleri Bir Maske Olarak Kullanılıyor"

Türkçe, İngilizce ve Rusça dillerinde yayımlanan ve www.egutul.com adresi üzerinden ücretsiz olarak erişime açılan kitapta Gutul, Avrupa Birliği (AB) aday ülkesi statüsündeki Moldova'da insan haklarının nasıl çiğnendiğini somut örneklerle gözler önüne seriyor.

Merkezi yönetimin Gagavuzya'nın özerk statüsünü adım adım yok ettiğini belirten Gutul, mektuplarında şu uyarılarda bulunuyor:

"Sandu yönetimindeki Moldova, tüm Avrupa için bir alarm zilidir. 'Avrupa değerleri' söyleminin ulusal egemenliği yok etmek, halkı yoksullaştırmak ve muhaliflere yönelik siyasi baskıyı meşrulaştırmak için nasıl araçsallaştırılabildiğini gözler önüne seriyor."

Uluslararası Hukukçulardan Kişinev’e Sert Tepki

Gutul’un mektuplarında detaylandırdığı usul hataları ve önceden kurgulanmış yargılama süreci, uluslararası hukuk çevrelerinde de büyük yankı uyandırdı. Dünyaca ünlü İspanyol avukat Gonzalo Boye, bu eseri "Moldova'daki siyasi baskının hazır delili" olarak nitelendirdi. Uluslararası gözlemciler de davanın başından beri hukuki değil, tamamen siyasi amaçlı olduğunu tescilledi.

Bir Annenin Direnişi: "Boyun Eğmeyeceğim"

Kitap, siyasi ve hukuki analizlerin yanı sıra derin bir insani dramı ve direnişi de barındırıyor. En küçüğü henüz 3 yaşında olan çocuklarından koparılan Gutul, tecrit koşullarının getirdiği psikolojik baskıyı aktarırken geri adım atmayacağının altını çiziyor:

Susturulan Medya ve Baskı: Muhalif seslerin kısıldığı, "yanlış" oy kullananların cezalandırıldığı bir sistem içeriden deşifre ediliyor.

Gagavuz Karakteri: Gutul, "Bir kadının cezaevinde dayanamayacağını, boyun eğeceğini sandılar. Halkım yüzyıllar boyunca başkalarının teslim olduğu yerde ayakta kaldı. Ben de boyun eğmeyeceğim" sözleriyle iradesini ortaya koyuyor.

Uluslararası Kamuoyuna "Sessiz Kalmayın" Çağrısı

Avrupa Parlamentosu üyelerine, bağımsız gazetecilere ve sivil toplum kuruluşlarına çağrıda bulunan Evghenia Gutul, kitabının daha fazla kitleye ulaşmasını ve Moldova'daki otoriterleşmeye karşı küresel bir farkındalık oluşturulmasını talep ediyor.