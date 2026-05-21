Jülide Kural Acı Haberi Paylaştı: "Riskli Bir Durumla Karşı Karşıyayız"

Bir süredir hastanede tedavi gören Kadir İnanır’ın sağlık durumuyla ilgili en net ve ilk ağızdan bilgi, hayat arkadaşı Jülide Kural’dan geldi. Kural, usta oyuncunun son durumuna ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Maalesef Kadir biraz önce entübe edildi. Akciğerde zatürrenin altında bir tümör görüldü. Daha rahat müdahale etmek, acı çekmemesi için ve kontrollü tedavi için entübe edildi. Elbette çok riskli bir durumla karşı karşıyayız. Söyleyeceklerim bu kadar. İnşallah güzel haberlerini alırız."

Tedavi Süreci Nasıl İlerleyecek?

Gelen ilk bilgilere göre, usta sanatçının akciğerinde zatürre bulgularının yanı sıra bir tümör tespit edilmesi üzerine doktorlar müdahale planını değiştirdi. Kadir İnanır'ın hem acı hissetmemesi hem de tedavi sürecinin daha kontrollü bir şekilde yürütülebilmesi adına entübasyon işlemine karar verildi.

Kadir İnanır'ın Sağlık Durumundaki Kritik Noktalar:

İlk Teşhis: Geçtiğimiz hafta zatürre şüphesiyle yoğun bakım ünitesine yatırıldı.

Yeni Bulgular: Akciğerdeki enfeksiyonun (zatürre) altında yatan bir tümör tespit edildi.

Mevcut Durum: Doktorlar, tedaviye daha rahat yanıt alınabilmesi ve hastanın konforu için entübasyon kararı aldı. Durumun riskli olduğu bildirildi.

Yeşilçam'ın usta isminin hayranları ve sanat dünyası, hastaneden gelecek umutlu ve güzel haberleri bekliyor. Gelişmeler anlık olarak aktarılmaya devam edecek.