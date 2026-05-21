Yoğun bakım iddialarının ardından, sanatçının mide kanaması geçirdiği ancak uygulanan tedaviye olumlu yanıt verdiği öğrenildi.

Konser Sonrası Acil Müdahale

Dün akşam Eskişehir’deki sahne performansının hemen ardından, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile gerçekleştirilecek önemli bir toplantıya katılmak üzere yola çıkan Haluk Levent, yolda aniden fenalaştı. Ankara Gazi Üniversitesi Hastanesi’ne acil olarak kaldırılan usta sanatçının, yapılan tetkikler sonucunda mide kanaması geçirdiği tespit edildi.

Sağlık Durumu İyiye Gidiyor

Hastaneden alınan son bilgilere göre, doktorların hızlı müdahalesiyle Haluk Levent’in kanaması tamamen durduruldu ve sanatçıya başarılı bir endoskopi işlemi uygulandı.

Taburcu Olacağı Gün Belli Oldu: Gazi Üniversitesi Hastanesi’nde tedavisi titizlikle sürdürülen Levent’in genel durumunun gayet iyi olduğu ve bir aksilik yaşanmaması durumunda Cumartesi gününe kadar taburcu edilmesinin planlandığı bildirildi.

Sosyal sorumluluk projeleri ve AHBAP Derneği ile her dönem ihtiyaç sahiplerinin yanında olan sanatçının rahatsızlığı, sanat dünyasında ve hayranları arasında büyük endişe yaratmıştı. Sağlık durumunun stabil seyretmesi, sevenlerine derin bir nefes aldırdı.