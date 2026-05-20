Tarım ve Orman Bakanlığı Milli Botanik Bahçesi'nde düzenlenen özel festival programında Bakan Göktaş, devlet himayesinde yetişen başarılı sporcu gençler ve Ankara'da bakım altında bulunan çocuklarla bir araya geldi.

Gençlerin bayramını kutlayan ve elde ettikleri başarılardan dolayı kendilerini tebrik eden Bakan Göktaş, gençlerle gelecek hedefleri üzerine samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

"Sosyal Medyadaki Tozpembe Hayatlara Aldanmayın"

Konuşmasında gençlere hayat dersi niteliğinde tavsiyelerde bulunan Bakan Göktaş, karakter ve duruşun önemine dikkat çekti. Gençlerin başarılarıyla gurur duyduğunu belirten Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Benim size tavsiyem her zaman kendi ilkenize, duruşunuza sahip çıkmanız. Çünkü bazen ikilemde kalmak sizi zorlayabilir. Sabırla davrandığımızda o zorluğun üstesinden gelebiliriz. Hiç kimsenin hayatı tozpembe değil. Bazen sosyal medyada çok güzel hayatlar görüyoruz ve mutluluğun sadece orada olduğunu zannediyoruz. Çünkü sosyal medya bize hayatın sadece tek bir parçasını, yani sadece mutluluğu gösteriyor; hiçbir zaman gerçeğin tamamını yansıtmıyor. O yüzden o hayatlara aldanmamak lazım. Siz siz olun, kendiniz olun ve kendi değerlerinizle ayakta kalmaya gayret edin."

Dijital ve Fiziksel Aktivitelerle Dolu Festival

Keyifli anların yaşandığı kahvaltı programının ardından Bakan Göktaş ve gençler, göl kenarında kurulan festival alanına geçti. Devlet himayesinde yetişen sanatçı Ayşe Atam ve orkestrasının canlı müzik dinletisi eşliğinde alanı gezen Bakan Göktaş, çocuklarla tek tek yakından ilgilendi.

Festival alanında gençler için özel olarak hazırlanan ve hem dijital hem de fiziksel aktiviteleri barındıran "İnteraktif Deneyim Alanları" büyük ilgi gördü. Bakan Göktaş da gençlerin heyecanına ortak olarak, 360 derece dönen kameralı özel çekim platformunda çocuklarla birlikte yer aldı ve dijital deneyimleri yerinde tecrübe etti.

Programın sonunda gençlere dondurma ikram eden Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların bayramını bir kez daha kutlayarak günü ölümsüzleştiren renkli hatıra fotoğrafları çektirdi.