2025 yılı itibarıyla UTTS’nin zorunlu hale geleceği süreçte, mükelleflere Taşıt Tanıma Birimi (TTB) satın alımında çeşitli destek ve avantajlar sunulacak. Özellikle 30 Nisan 2025’e kadar kayıt işlemlerini tamamlayanlar için indirimli fiyat avantajı sağlanacak.

İndirimli Fiyat İçin Son Tarih: 30 Nisan 2025

Darphane tarafından yapılan açıklamaya göre, UTTS’nin tüm mükellefleri kapsayacak şekilde yaygınlaştırılması amacıyla, 25 Mart - 30 Nisan 2025 tarihleri arasında utts.gov.tr adresi üzerinden kayıt ve ödeme işlemlerini tamamlayan mükellefler için Taşıt Tanıma Birimi bedeli, KDV ve montaj dahil olmak üzere 2 bin 172 TL olarak belirlendi.

25 Mart’a Kadar Montaj Yaptıranlara Ek Avantajlar

1 Ocak - 25 Mart 2025 tarihleri arasında Darphane’den TTB satın alarak montaj işlemini tamamlayan mükellefler, yıl içinde 619,45 TL tutarında çeşitli destek ve avantajlardan faydalanabilecek. Bu mükelleflerin 30 Nisan 2025’e kadar utts.gov.tr üzerinden gerekli kayıt ve başvuru işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

Montajını Yaptırmayanlara Ücret İadesi

1 Ocak - 25 Mart 2025 tarihleri arasında TTB satın alıp ödemesini yapmış ancak montaj işlemini henüz tamamlamamış ve fatura kesilmemiş mükelleflere, montaj işlemlerini tamamlamalarının ardından banka havalesi yoluyla 619,45 TL iade edilecek.

Başvuru Süreci ve Detaylı Bilgi

UTTS’ye geçiş sürecine ilişkin detaylı bilgilere ve başvuru sürecine utts.gov.tr adresi üzerinden ulaşılabilir. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nün duyurularını takip ederek güncel gelişmelerden haberdar olunması önem taşıyor.