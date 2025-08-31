Ukrayna’da siyasi cinayet: Eski Ukrayna Parlamento Başkanı Parubiy öldürüldü

Eski Ukrayna Parlamento Başkanı Andriy Parubiy, Ukrayna’nın Lviv şehrinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Ukrayna Savcılık Genel Ofisi tarafından yapılan açıklamada, bir silahlı saldırganın yerel saatle 09.00 sıralarında Parubiy’e birkaç kez ateş ederek olay yerinde öldürdüğü belirtildi. Açıklamada, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldığı bildirildi. Yetkililer, cinayetin Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili olup olmadığına ve saldırganın kimliği ile amacına ilişkin bir açıklama yapmadı.

Vladimir Zelenskiy ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tüm gerekli güçler ve araçlar, katilin bulunması ve soruşturma için seferber edildi" ifadelerini kullanarak, Parubiy’in ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

"Bu, savaş halindeki bir ülkede güvenlik meselesidir"

Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadovyi de açıklamasında, katilin bulunması ve saldırının nedeninin belirlenmesinin gündemlerindeki en önemli konu olduğunu söyleyerek, "Bu, savaş halindeki bir ülkede güvenlik meselesidir ve gördüğümüz gibi, hiçbir yer tamamen güvenli değil" dedi.



"Parubiy’in öldürülmesi, Ukrayna’nın kalbine atılmış bir mermidir"

Parubiy’in Ukrayna parlamentosu ve hükümetindeki meslektaşları ise kendisinin Ukrayna’nın milli egemenliği ve bağımsızlığı uğruna verdiği mücadeledeki katkının altını çizerek, hayatını kaybeden siyasetçinin arkasından övgüler yağdırdı.

Eski Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroshenko, Parubiy’in Ukrayna ordusunun yapılanmasındaki katkısına değinerek, "Parlamentonun ulusal güvenlik, savunma ve istihbarat komitesinde görev alan Parubiy’nin öldürülmesi, Ukrayna’nın kalbine atılmış bir mermidir. Parubiy harika bir insan ve gerçek bir dosttu. İşte bu yüzden intikam alıyorlar, bundan korkuyorlar" dedi.



"Tarih kitaplarında adı geçmesi gereken birisi"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha da açıklamasında, "Parubiy gerçek bir vatansever ve Ukrayna’nın özgürlüğü, bağımsızlığı ve milli egemenliği için harikulade katkılarda bulunmuş bir siyasetçiydi. Tarih kitaplarında adı geçmesi gereken birisi" ifadelerini kullandı.



"Derin bir kayıp"

Ukrayna Başbakanı Yulia Svyrydenko ise cinayeti "Derin bir kayıp" olarak nitelendirerek, "Parubiy her zaman bir Ukraynalı vatansever olmuştur ve devletimizin yapılanmasında büyük katkılar sağlamıştır" dedi. Başbakan Svyrydenko, cinayete ilişkin derhal bir inceleme başlatılması çağrısında bulundu.

Parubiy 2016-2019 arasında parlamento başkanlığı yapmıştı

Nisan 2016 tarihinden Ağustos 2019’a kadar parlamento başkanlığı yapan 54 yaşındaki Parubiy’in Ukrayna’da 2013-2014 yılları arasında Avrupa Birliği (AB) ile daha sıkı ilişkiler kurulmasına yönelik protestolarda önde gelen isimlerden biri olduğu biliniyor. Parubiy, aynı zamanda Ukrayna ile Rusya arasında çatışmaların başladığı dönemde Şubat 2014’ten Ağustos 2014’e kadar Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri olarak görev yapmıştı.