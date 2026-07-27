Savcılık kaynaklarından edinilen bilgilere göre gazeteci Uğur Dündar, sanatçı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, şarkıcı Gülben Ergen, oyuncu Elçin Sangu ve rock müzik sanatçısı Hayko Cepkin soruşturma kapsamında ifade verecek isimler arasında yer alıyor.

Operasyonun dördüncü dalgasında 13 gözaltı

Başsavcılık koordinesinde yürütülen operasyonda, Ahbap Derneği'nin konut ve konteyner alımları, taşınmaz devirleri ile mali ve ticari işlemlerine ilişkin incelemeler kapsamında 13 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında iş insanı Hüseyin Başaran, çeşitli inşaat şirketlerinin yöneticileri ile Ahbap Derneği'nin satın alma süreçlerinde görev alan isimler bulunuyor.

Soruşturmanın odak noktası

Savcılık soruşturmasının dört ana başlıkta yürütüldüğü belirtildi. Dosyada özellikle;

Deprem sonrası bağışlarla finanse edilen konut projeleri,

Konteyner alım süreçleri,

Dernek adına düzenlenen çeklerin dolaşımı,

Bazı taşınmaz devirleri ve mali ilişkiler

ayrıntılı şekilde inceleniyor.

İddialara göre, bağışlarla finanse edilmesi planlanan bazı konut projelerinin tamamlanmadığı, çeşitli şirketlere yapılan ödemeler ile taşınmaz devirlerinin de soruşturma kapsamında değerlendirildiği ifade ediliyor.

Bakan Gürlek'ten açıklama

Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonun ardından yaptığı açıklamada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmanın dördüncü aşamasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 13 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakanlık açıklamasında soruşturmanın mali hareketler, taşınmaz işlemleri ve dernek faaliyetleri kapsamında sürdürüldüğü belirtildi.

Daha önce birçok isim ifade vermişti

Soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde de deprem döneminde Ahbap Derneği'ne destek veren bazı gazeteci, sanatçı ve televizyon programcılarının ifadelerine başvurulmuştu. Yeni çağrılarla birlikte soruşturmanın tanık ve bilgi sahibi ifadeleri yönünden kapsamının genişlediği değerlendiriliyor.

Süreç devam ediyor

Savcılık tarafından yürütülen soruşturmada, bağışların kullanım şekli, şirketlerle gerçekleştirilen ticari işlemler ve mali kayıtlar üzerindeki incelemeler sürüyor. Öte yandan ifadeye çağrılan ünlü isimler hakkında herhangi bir gözaltı veya suçlama kararı bulunmadığı, çağrının soruşturma kapsamında bilgi ve değerlendirme amacıyla yapıldığı belirtiliyor.