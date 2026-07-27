ABD ile İran arasında gerilimin azalması ve piyasalarda jeopolitik risk algısının zayıflaması, petrol fiyatlarını aşağı çekti. Küresel petrol piyasasında yaşanan bu düşüşün ardından rafineri maliyetlerinin gerilemesiyle motorin fiyatlarında da aşağı yönlü güncelleme yapılması öngörülüyor.

Motorin fiyatları ne kadar olacak?

Beklenen 2,95 TL'lik indirimin pompaya tam olarak yansıması halinde motorinin litre fiyatının yaklaşık olarak;

İstanbul: 75,57 TL

75,57 TL Ankara: 76,68 TL

76,68 TL İzmir: 76,95 TL

76,95 TL Doğu illeri ortalaması: 78,41 TL

seviyelerine gerilemesi bekleniyor. Fiyatlar dağıtım şirketleri ve illere göre küçük farklılıklar gösterebiliyor.

Petrol fiyatlarında son durum

Petrol piyasasında son günlerde yön aşağı döndü. Uzmanlar, Orta Doğu'da tansiyonun düşmesiyle arz endişelerinin hafiflemesinin fiyatlar üzerindeki baskıyı azalttığını belirtiyor. Brent petrol, savaş döneminde gördüğü yüksek seviyelerden geri çekilirken, bu düşüşün akaryakıt ürünlerinde indirim olarak pompaya yansıması bekleniyor. Bununla birlikte uzmanlar, petrol fiyatlarının yanı sıra döviz kuru ve vergi düzenlemelerinin de akaryakıt fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini vurguluyor.

Motorin indiriminin ardından gözler, petrol fiyatlarındaki seyrin devam edip etmeyeceğine çevrilmiş durumda. Uluslararası piyasalarda düşüşün sürmesi halinde önümüzdeki günlerde akaryakıt fiyatlarında yeni güncellemeler de gündeme gelebilir.