AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya, 15 Temmuz Şehidi Ufuk Baysan'ın anne ve babasını ziyaret etti, dualarla şehitler yad edildi.

AK Parti Düzce İl başkanlığı genişletilmiş il danışma meclisi toplantısına katılmak için Düzce'ye gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya birtakım ziyaretlerde bulundu. 15 Temmuz hain darbe girişiminde Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığında şehit düşen Emniyet Müdürü Ufuk Baysan annesi Hanife babası Ramazan Baysan'ı ziyaret etti.

Kaya, 'Emniyet Müdürü Ufuk Baysan, 15 Temmuz gecesi hainler tarafından bombalanan Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığında şehit oldu. Bu vatan için yaşayan, bu vatan için can veren bir kahramandı. Annesi Hanife teyze ve babası Ramazan amcayla birlikte, dualarla yad ettik şehidimizi.

Hatırasına, bize bıraktığı emanetlere sahip çıkmaya devam edeceğiz' dedi.