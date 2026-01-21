Milli futbolcu Arda Güler’in formasını giydiği Real Madrid, sahasında Monaco’yu 6-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Arda Güler, Vinicius Junior’un attığı 5. golde asist yaparak galibiyete katkı sağladı. Eflatun-beyazlı ekip bu sonuçla puanını 15’e yükseltti.

Gecenin bir diğer önemli maçında Inter, sahasında Arsenal’i ağırladı. İngiliz temsilcisi mücadeleden 3-1 galip ayrılarak grupta 7’de 7 yapmayı başardı.

Son şampiyon Paris Saint-Germain, deplasmanda Sporting CP’ye 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla PSG 13 puanda kalırken, Portekiz ekibi puanını rakibiyle eşitledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 7. hafta ilk gününde alınan sonuçlar şöyle:

Kairat – Club Brugge: 1-4

Bodo/Glimt – Manchester City: 3-1

Tottenham – Borussia Dortmund: 2-0

Inter – Arsenal: 1-3

Sporting CP – PSG: 2-1

Villarreal – Ajax: 1-2

Olympiakos – Bayer Leverkusen: 2-0

Real Madrid – Monaco: 6-1

Kopenhag – Napoli: 1-1

Şampiyonlar Ligi’nde 7. hafta karşılaşmaları, ikinci gün oynanacak maçlarla devam edecek.