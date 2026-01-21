Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, döviz kurundaki hareketlilik ve ÖTV düzenlemeleri, pompa fiyatları üzerinde etkisini sürdürmeye devam ediyor.
Zam sonrası sürücüler, “Benzin kaç TL oldu?”, “Motorin ne kadar?”, “LPG fiyatları arttı mı?” sorularına yanıt arıyor. 21 Ocak 2026 Çarşamba günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları netleşti.
İstanbul Akaryakıt Fiyatları
Avrupa Yakası
-
Benzin: 54,01 TL
-
Motorin: 55,87 TL
-
LPG: 29,29 TL
Anadolu Yakası
-
Benzin: 53,83 TL
-
Motorin: 55,69 TL
-
LPG: 28,69 TL
Ankara Akaryakıt Fiyatları
-
Benzin: 54,91 TL
-
Motorin: 56,95 TL
-
LPG: 29,17 TL
İzmir Akaryakıt Fiyatları
-
Benzin: 55,20 TL
-
Motorin: 57,20 TL
-
LPG: 29,09 TL
Akaryakıt fiyatlarının önümüzdeki günlerde, uluslararası petrol fiyatları ve döviz kuru hareketlerine bağlı olarak yeniden değişebileceği belirtiliyor. Uzmanlar, özellikle motorin fiyatlarında oynaklığın devam edebileceğine dikkat çekiyor.