Turnuvanın çeyrek final eşleşmeleri de netleşti. 10 ve 17 Nisan tarihlerinde oynanacak karşılaşmalar futbolseverlere büyük heyecan yaşatacak. İşte çeyrek final eşleşmeleri:

Real Betis - Jagiellonia Beşiktaş - Galatasaray derbisinin tarihi açıklandı!

Celje - Fiorentina

Chelsea - Legia Varşova

Djurgarden - Rapid Wien

Bu kritik mücadelelerde takımlar, yarı finale yükselmek için sahada tüm güçlerini ortaya koyacak. Avrupa futbolunun yükselen yıldızlarının sahne aldığı UEFA Konferans Ligi, çeyrek finalde de nefesleri kesecek maçlara ev sahipliği yapacak.

Favori ekipler arasında gösterilen Chelsea ve Fiorentina, zorlu rakipleri karşısında avantaj sağlamak isterken, sürpriz sonuçlarla çeyrek finale ulaşan Celje ve Jagiellonia, güçlü rakipleri karşısında tarih yazmaya çalışacak. Öte yandan, Real Betis ve Rapid Wien gibi tecrübeli ekipler de hedeflerine ulaşmak için mücadele edecek.

Futbol tutkunları, 10 ve 17 Nisan’da oynanacak bu önemli maçları heyecanla bekliyor. Çeyrek final mücadelelerinin ardından, yarı finale yükselen takımlar Avrupa’da zafer yolculuklarını sürdürmek için bir adım daha atacaklar.