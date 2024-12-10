İç Hatlarda 100 Euro Tazminat

Yeni düzenlemeye göre, teknik ve operasyonel nedenlerle uçuşları 3 saat veya daha uzun süre tehir edilen yolcular, iç hat uçuşlarında 100 Euro tazminat almaya hak kazanacak.

Dış Hatlarda Tazminat Miktarları

Dış hat uçuşları için tazminat tutarları mesafeye göre belirlendi:

1500 kilometre veya daha kısa uçuşlar : 250 Euro

: 250 Euro 1500-3500 kilometre arası uçuşlar : 400 Euro

: 400 Euro 3500 kilometreden uzun uçuşlar: 600 Euro

Tazminatlar Türk Lirası Olarak Ödenecek

Tazminatların hesaplanmasında, ödemenin yapıldığı günün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) döviz satış kuru esas alınacak. Bu sayede tazminat miktarları Türk Lirası olarak ödenecek.

Yolcuların Hakları Güçleniyor

Bu düzenleme, uçuş gecikmelerinin yolcular üzerinde oluşturduğu mağduriyetlerin giderilmesini hedefliyor. Ayrıca, havayolu şirketlerini zamanında hizmet sağlamaya teşvik ederek, sektördeki kalite standartlarının artırılmasına da katkı sağlayabilir.

Yeni yönetmelik, yolcuların haklarını koruma adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor ve uygulamanın sektörel etkileri yakından takip edilecek.